Familiares de joven fallecido en refugio denunciarán penalmente a Mides e Interior

Policiales

Señalan que no han podido reconocer el cuerpo de la víctima y advierten que “no hay un expediente que diga por qué falleció”.

Familiares de Jorge Rafael Reveles Molina, joven que falleció el pasado 18 de julio en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Montevideo, se reunieron este viernes en Rocha con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber por este caso.

María Eugenia Reveles señaló a Rochaaldía que buscan justicia por su hermano y “contestaciones de por qué no tuvieron información” sobre el caso. “Nos informaron que se autoeliminó en el mes de julio, pero que tuvo una intervención el 10 de agosto. Es imposible que lo haya intervenido la Policía en agosto porque ya estaba fallecido”, comentó.

“La contestación del coordinador del jefe de Policía de Rocha fue que en Montevideo se morían muchas personas, era muy grande Montevideo” y yo dije que “el sistema está mal, hubo una diligencia del Ministerio del Interior, del Mides y la jefatura de Montevideo que hizo el procedimiento”, sostuvo Reveles.

La hermana de la víctima sostuvo que el ministro le tomó los datos, expresó que iba a averiguar con Fiscalía el caso y se iba a poner en contacto porque “esta es una diligencia muy grave”. “No hay un expediente que diga por qué falleció”, aseguró, y señaló que las autoridades del Mides “no buscaron saber si mi hermano tenía familia”.

“En mayo él pidió pasajes para venirse para Rocha y se lo negaron. Se vino a dedo, entonces en el Mides está en el sistema que mi hermano es oriundo de Rocha y tiene familiares acá. No hay cómo decir que mi hermano no era de Rocha”, agregó.

Reveles explicó que no han podido ver el cuerpo de su hermano porque “el coordinador del jefe de Policía de Rocha dijo que no sabía si estaba en una morgue o enterrado”. La mujer señaló al citado medio rochense que realizarán “una denuncia penal contra el Ministerio del Interior, el Mides, la seccional 4 de Montevideo y el jefe de Policía (de Rocha) que no hizo nada, se lavó las manos. Todo eso lo vamos a hacer a través de un abogado”.