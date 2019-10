Falso WhatsApp convoca a uruguayos en Argentina a contactar con FA para votar en balotaje

Verificadouy

Se viralizó en WhatsApp el miércoles 30 de octubre un mensaje que incita a los uruguayos simpatizantes del Frente Amplio (FA) residentes en Argentina a que se contacten con un número de teléfono particular para conseguir viajar barato a Uruguay, con el fin de asistir al balotaje del próximo 24 de noviembre. Este contenido es falso. El partido de gobierno no se hace cargo de esta presunta logística.



"Tememos que se esté generando una campaña para confundir a los votantes del exterior", explicó Alejandra Bobbio, vocera de la Comisión Nacional de Transporte del FA, en un audio que divulgó la fuerza política para intentar detener el circuito desinformativo. Hasta el momento, dijo, no se ha organizado ninguna gestión similar a la que propone el mensaje falso. "No viralicen esa información, no tiene nada que ver con el Frente Amplio", alertó.

Desde la página oficial del FA también se desmintió este rumor. Es un mensaje falso, se advierte en un comunicado. "Contamos con una Comisión Nacional de Transporte responsable de la administración de subsidios en pasajes y toda acción que corresponda para la facilitación de adherentes del Frente Amplio y su concurrencia a votar", apunta el documento que se desliga de la viralización.

"Desde el Frente Amplio se condenan estos hechos que atentan contra la democracia habiéndose realizado ya las denuncias e investigaciones correspondientes", concluye.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



