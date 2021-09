Falleció el excomandante en jefe del Ejército, José González Spalatto

Locales

Falleció este lunes el excomandante en jefe del Ejército José González Spalatto, informó 970 Noticias (radio Universal) y confirmaron fuentes del Ejército Nacional a Montevideo Portal.

Según supo Montevideo Portal, en base a fuentes del ejército, González tenía cáncer y le habían hecho un trasplante de médula. En marzo de 2019 asumió el cargo de comandante en jefe del Ejército tras la destitución de Guido Manini Ríos, por sus duras críticas a la Justicia por los juicios a militares. Además, la web del Ejército tuvo en línea durante un tiempo un video de despedida en el que Manini Ríos usaba términos muy duros contra políticos e integrantes de la Justicia, y que luego se ordenó, por parte del ministerio de Defensa, bajarlo.

González estuvo poco tiempo en el cargo, dos semanas, ya que fue destituido por el expresidente Tabaré Vázquez luego de que el diario El Observador publicara el contenido de las actas del Tribunal de Honor de 2017 sobre las conductas del coronel Jorge Silveira, el teniente coronel José Nino Gavazzo y Luis Maurente. En esas actas se dio la confesión de Gavazzo sobre el asesinato de Roberto Gomensoro en 1973. Gavazzo confesó haber tirado su cuerpo al Río Negro. El contenido de las actas se dio a conocer en 2019.

Vázquez destituyó el lunes 1 de abril de 2019 al ministro de Defensa Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a los tres generales que integraron el Tribunal de Honor: entre ellos el actual comandante en jefe del Ejército, José González, el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y al general Gustavo Fajardo.

Tras esa decisión se cuestionó desde la oposición de aquel entonces que el exmandatario no leyó las actas del Tribunal de Honor. " Yo no puedo estar leyendo 50 expedientes. Yo no homologué lo que actuó el Tribunal, homologué parte del fallo y no homologué otro", dijo Vázquez en aquel entonces entrevistado por Gabriel Pereira en VTV Noticias.

"Cuando hablo con el ministro de Defensa (Jorge Menéndez), me dice: ‘Hay un informe de Guido Manini que me parece que tenés que ver'. Le dije que me viniera al día siguiente, que me trajera las resoluciones y el informe", agregó.