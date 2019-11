Falleció Brenda Fagián de Mato, madre del último desaparecido durante la dictadura

Locales

Este viernes falleció Brenda Fagián de Mato, la madre de Miguel Mato Fagián, que era un militante del Partido Comunista de Uruguay, tenía 28 años, estaba casado y era padre de una pequeña hija.

El 29 de enero de 1982, en la esquina de las avenidas 8 de Octubre y Larravide, Mato fue secuestrado y desaparecido por personal militar perteneciente a la OCOA.

Luego de su detención fue recluido ilegalmente en el centro clandestino La Tablada y su asesinato ocurrió como resultado de las atroces torturas recibidas.

"Mamá, están desapareciendo compañeros. No sé si estoy siendo vigilado. Lo único que te voy a pedir es que si algún día llego a desaparecer, tomes el primer ómnibus y te vayas de aquí", fueron las palabras de Miguel Ángel Mato a su madre el 28 de enero de 1982, en Villa Española.

Mato nació el 4 de setiembre de 1953, creció en La Teja y luego de casarse vivió en Villa Española. Desde joven se integró a la UJC y en la dictadura participó activamente en las tareas clandestinas de resistencia. Organizó y movilizó a los trabajadores de las curtiembres de Nuevo París y trabajó en una de ellas, Lanza. Cuando las fuerzas represivas lo tenían cercado pasó a trabajar en una empresa química y luego en Funsa.

Testimonio de Brenda Fagián de Mato ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: "(...) Un día él me dijo: "Mamá, están desapareciendo compañeros; no sé si estoy siendo vigilado. Lo único que te voy a pedir es que si algún día llego a desaparecer, tomes el primer ómnibus que pase y te vayas de aquí". Esto sucedió el día antes de su desaparición. Yo le respondí: "Soy vieja; si te llegan a agarrar y te hacen cualquier cosa, yo no me voy a ir. Si me llegan a agarrar y me torturan delante de tí, no te preocupes. Si no tenés nada que decir, no lo digas, porque yo ya viví mi vida". Esto me lo dijo el 28 de enero de 1982, mientras tomábamos mate juntos. El viernes desapareció."