Falero aseguró que obras en Ruta Interbalneria terminarán entre el 15 y 20 de diciembre

Locales

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero aseguró este jueves que las obras que se vienen realizando en la Ruta Interbalnearia en los accesos a Solis, Pan de Azúcar y Piriápolis se terminarán en la fecha esperada, entre el 15 y el 20 de diciembre, de forma de que queden prontas previo al inicio de la temporada de verano, según declaraciones consignadas por Radio Montecarlo.

El jerarca explicó que le dió a las empresas constructoras un margen de cinco días posterior a la fecha marcada dado que el 20 inicia la licencia de la construcción, de forma que puedan cotejarse imprevistos por clima o por fuerza mayor que retrasen los trabajos. Sostuvo que tanto las empresas como el ministerio "vienen haciendo un esfuerzo enorme" y que si bien tuvieron "un tropiezo allí", quedó acordado que "se va a dejar la transitabilidad normal para que no se vea afectado el tránsito este verano".

"No va a haber inconvenientes, en absoluto. Van a transitar normalmente con mayor seguridad porque obviamente estas intervenciones ayudan a mejorar la seguridad en esos puntos críticos que tienen alto índice de siniestralidad", afirmó.

Por otra parte expresó que hay otras obras viales en otros puntos en las que se ha detectado que se estaban encarando con "algún tipo de calidad de pavimento" que estimaron debía ser mejorado y por lo tanto se está trabajando en reformular eso con las empresas encargadas.

"Hay una PPP (Participación Público Privada) en la (ruta) 57 que hemos visto que en la zona de allá llegando a Carmelo se está ejecutando. De alguna manera podemos decir que el Ministerio no tiene problema porque la PPP obliga a que el que la construye la tenga que mantener, pero ya ha tenido dificultades de exudación, de desprendimiento y para mi es como consecuencia de que quizá la obra no debió haberse hecho en tratamiento bituminoso sino en carpeta asfáltica. Y bueno, las empresas me van a acercar alguna propuesta para ver si la podemos revisar y modificar la parte constructiva, que obviamente da mucho trabajo, porque es una PPP, pero vamos a trabajar en eso", manifestó Falero, que añadió que son inversiones que financian los privados y se repagan durante el período de mantenimiento.

Consultado sobre las mejoras que anteriormente sostuvo que se debían hacer al Puerto de Montevideo, Falero dijo que si bien el trabajo es de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el Ministerio tiene "la responsabilidad de supervisar, empujar, motivar, mejorar procesos internos en el puerto".

Explicó que si se quiere generar que la producción de otro país pueda acceder al puerto como lugar de salida se deben "modernizar muchos trámites que tiene el puerto en distintos organismos" como "Aduanas, Ganadería" y "la propia ANP".

"Estamos trabajando en eso. Hemos hecho una consultoría con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), para ver el diagnóstico, con que arrancar y algunos proceso que vamos a poner en marcha el próximo año en coordinación con la ANP", dijo.