Facultad de Ciencias: docentes no pueden llamar a cargos tras política del consejo en 2020

Locales

El 2 marzo de 2020 el Consejo de la Facultad de Ciencias (FCien) de la Universidad de la República (UdelaR) creó un grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta de desarrollo de la FCien con la consiguiente política de cargos.

En un documento se estableció que “la realización de futuros llamados a cargos efectivos, financiados por fondos liberados por el retiro de funcionarios docentes, estarán supeditados a las definiciones sobre la política de cargos de facultad”.

La Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias de la UdelaR (Adur Ciencias), se reunió en asamblea en agosto y noviembre de 2020, donde distintas resoluciones expresaron su “discrepancia con la propuesta desarrollada” por el grupo de trabajo.

En ese sentido, plantearon al Consejo de la Facultad que “reconsidere” la decisión y solicitaron “una reunión con la decana” para expresar la postura de la asociación de docentes.

El 19 de marzo de 2021 la decana de la facultad, Mónica Marín, compartió una propuesta dirigida a integrantes de la Facultad de Ciencias, donde hace énfasis en “avanzar en la generación de acuerdos que permitan generar un fondo central de la Facultad y así proyectar líneas de desarrollo de la Facultad de Ciencias a mediano y largo plazo”.

“Confío plenamente en nuestra capacidad para generar estos acuerdos en un ambiente respetuoso de intercambio de ideas, como institución madura, capaz de consensuar caminos a través del diálogo y la construcción institucional”, comentó Marín en la propuesta.

Además, hizo referencia a “reservar un % de los fondos de los cargos docentes grado 3, 4 y 5 que se retiran (jubilación, renuncia o fallecimiento) para integrar el mencionado fondo central de la Facultad para programas de interés general y políticas de desarrollo institucional”. “Los criterios concretos de utilización de este fondo central de la Facultad, y los mecanismos de administración serán acordados posteriormente con amplia discusión de los colectivos”, añadió.

Adur Ciencias emitió una resolución en mayo pasado donde sostienen que la decana “mantiene en esencia los lineamientos de la propuesta anteriormente discutida”. En setiembre hubo otra asamblea donde se resolvió impulsar desde ADUR que “se realice un relevamiento que incluya situaciones de precariedad como: docentes con menos de 30 horas, cargos interinos, cargos financiados contra fondos coyunturales, etc. a efectos de realizar un diagnóstico y poder trazar políticas”.

Según supo Montevideo Portal, a raíz de esta decisión del consejo, los distintos institutos dentro de la facultad “no pueden llamar cargos” en un contexto en el que “se duplicó la cantidad de estudiantes en la Facultad de Ciencias”.

El comunicado del C100

El pasado mes de octubre, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (C100), emitió un comunicado señalando que el consejo “tomó dos resoluciones por unanimidad”.

“En primer lugar, se resolvió no realizar llamados en efectividad financiados con el retiro de cargos de grados tres, cuatro y cinco hasta que se resuelva una política de cargos en la facultad. Es pertinente aclarar que los llamados interinos o llamados financiados con otros fondos no eran afectados por esta resolución. En efecto la intención del consejo no era ´arrinconar´ a los institutos y unidades a aceptar cualquier resolución apresurada, a riesgo de que si la discusión se dilatara se quedarían sin docentes y no podrían funcionar. La intención era guardar estos fondos liberados hasta que existiera un criterio claro de cómo invertirlos”, explican los estudiantes.

Por otra parte, cuestionan que “se generó un grupo de trabajo dentro del Consejo en el que participaron dos consejeros docentes grado cinco. Este grupo de trabajo, luego de reunirse con los distintos institutos y unidades de la facultad, elaboró un documento sobre el tema. En él se proponía la creación de un fondo común financiado con el dinero de las jubilaciones de grados tres, cuatro y cinco, la forma en la que los institutos y unidades podrían solicitar fondos del mismo, los criterios que se utilizarían para designar los fondos y quién se encargaría de la designación”.

A mediados de julio en asamblea, Adur Ciencia resolvió proponer al consejo dejar sin efecto la resolución tomada en relación a los llamados efectivos y planteó estar en desacuerdo con el documento. “La asamblea no especificó con cuáles aspectos del documento estaba en desacuerdo ni una alternativa al mismo. Esto para el C100 fue incomprensible, nos dejó en una posición en la que queriendo avanzar en el diálogo sobre este tema que entendemos tan importante no teníamos ningún tipo de herramienta para hacerlo, pues no se hacían explícitos los reparos a la propuesta, ni la justificación de la negativa”, sostienen.

Por otro lado, los estudiantes señalan que luego de la propuesta que presentó la decana, “nuevamente la asamblea de Adur Ciencias se negó a tomar cualquier resolución al respecto hasta que se deje sin efecto la resolución de marzo”. “Luego de esto ocurrió, a nuestro entender, uno de los episodios más tristes en este proceso. En una sesión del consejo en la que solamente había dos consejeros por el orden de egresados, se resolvió dejar sin efecto la resolución de marzo, con los votos del orden de egresados y estudiantes en contra. Una resolución que había sido tomada en acuerdo por todos los órdenes era dada de baja con la cantidad justa de los votos, cuando faltaba un consejero y con dos órdenes en contra”, agregaron.

En ese sentido, los estudiantes sostienen que “el orden estudiantil fue claro al votar en contra de esta propuesta que se mantendría consecuente y no votaría llamados efectivos financiados por retiros de grados altos hasta que avanzara la discusión en el tema. Si el orden docente interpretó que habiendo disuelto la resolución de marzo de 2020 se aprobarían estos llamados en efectividad sin más, ese fue un gran malentendido, nuestra condición sigue siendo la de avanzar en esta discusión”.

“También se resolvió crear un nuevo grupo de trabajo del consejo que hiciera nuevamente una propuesta e inmediatamente designamos delegados para que la discusión no se viera aún más dilatada”, aseguraron.

Desde el C100 creen que “la situación es insostenible y que es necesario una instancia de diálogo para aclarar lo ocurrido y apaciguar la situación actual”. En este contexto, el plenario del C100 invita “a una reunión entre los tres órdenes de la facultad para poder solucionar esta situación”.

“Esperamos principalmente una respuesta de ADUR FC ya que es con los que más creemos que es necesario una instancia de diálogo. Esperamos sus respuestas para coordinar una fecha”, concluyen.

Algunos docentes consultados por Montevideo Portal consideran que “los estudiantes faltan a la verdad, dado que desde ADUR se ha intentado dialogar en reiteradas oportunidades, pero no hubo negociación posible dada la intransigencia de los estudiantes y egresados miembros del Consejo”.

Los docentes entienden que “en una situación de ajuste presupuestal y duplicación de la matrícula estudiantil, los institutos no pueden perder cargos cuando se retira un docente, porque eso implicaría que algunos cursos no serán dictados, lo cual consideran incluso puede llegar a dificultar a los estudiantes obtener los créditos que se requieren para recibirse y además perderse líneas de investigación con años de desarrollo.

A su vez, les “llama la atención, que a nivel de las directivas de los institutos donde también están representados los estudiantes y egresados implicados en el desarrollo de cada una de las áreas de la Facultad, no se manifiestan estas diferencias”.