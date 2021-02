Facultad brasileña desmintió que el doctor Javier Sciuto sea profesor de la institución

Locales

La Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa de Sao Paulo (FCMSCSP), una institución de formación terciaria de Brasil, desmintió al doctor uruguayo Javier Sciuto, que se presenta como funcionario de la institución y no lo es.

Sciuto ha adquirido notoriedad en los últimos meses a partir de su prédica donde difunde información sobre el coronavirus sin base científica. Por ejemplo, en una entrevista con el semanario Crónicas del Este, Sciuto dijo que "el hisopado PCR es la mentira más grande que existe", que "es un test que no mide nada" y "hay millones y millones de casos positivos que no lo son".

En un comunicado firmado por el director de la facultad, el Dr. José Eduardo Lutaif Dolci, la facultad desmiente que Sciuto sea profesor y coordinador de Bioestadística de la institución, tal como él se presenta en las entrevistas y en las redes sociales.

"Ante estos hechos, aclaramos que el mencionado señor no está autorizado para hablar en representación de la FCMSCSP, ya que no tiene relación laboral con nosotros, ni título por parte de nuestra institución. La expresión de su pensamiento solo puede ser vista como expresión de su opinión, sin relación alguna con nuestra institución, pues, reiteramos, no está autorizado para representar a la FCMSCSP en ninguna divulgación en redes sociales o declaraciones a la prensa", explica la institución.

La institución aclara que Sciuto "trabajó de forma esporádica" en el curso de Especialización en investigación clínica y asuntos médicos como profesor invitado. Explican que ya no será invitado y que tiene "prohibido" participar en cualquier actividad académica de la facultad.