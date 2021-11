FUM-TEP advierte por “dificultades” en alimentación que brindan comedores escolares

Locales

La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado señalando que “la alimentación que brindan los comedores escolares tercerizados y tradicionales se encuentran en dificultades en la etapa final del año escolar 2021”.

“La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), hasta hace pocos días, no tenía resuelta la alimentación escolar hasta el último día lectivo de este año para 160 escuelas de Montevideo, Canelones, San José y Maldonado que cuentan con servicio de alimentación tercerizado”, agrega FUM-TEP.

Además, el gremio señala que “las autoridades decidieron entregar una partida de dinero a cada dirección escolar para atender el servicio del 6 al 21 de diciembre”. “Con esa partida cada una de ellas podrá adquirir la alimentación con la empresa, que ya no tiene contrato estatal, o con otra si así lo desea, trasladando de esta forma la responsabilidad de contratación y fiscalización a las y los directores de las escuelas. Debido a esto no se puede asegurar en todos los casos la calidad de la alimentación ofrecida ya que el equipo de nutricionistas no podrá cubrir la diversidad de situaciones”, añaden.

Por otra parte, la FUM-TEP afirma que “nuevamente se constata un retraso en el pago de partidas a las más de dos mil escuelas con servicio de comedor tradicional, donde las y los directores son quienes deben hacer las compras y pagar a proveedores, dando la cara ante la impuntualidad en los pagos”.

El sindicato denuncia “públicamente la irresponsabilidad en la gestión por parte de las autoridades” y sostiene que “cualquier dificultad en los comedores es su responsabilidad”.

El gremio asegura que “estas situaciones ponen en evidencia la falta de previsión y de conocimiento de la realidad, y el lavado de manos a la hora de ofrecer soluciones, ya que definieron trasladar las responsabilidades que le competen a la DGEIP a los centros educativos y recargar con más tareas a las y los directores en momentos del año de alta intensidad de trabajo administrativo y pedagógico-didáctico”.

“Estas situaciones, junto a tantas otras, permiten constatar que la eliminación de los Consejos y la centralización de las resoluciones establecidas en la LUC y ejecutadas desde comienzo del año lectivo, no solo no han agilizado la gestión, sino que la han hecho más lenta y más ineficiente”, concluye la FUM-TEP.