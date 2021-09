FA “tomó conocimiento” de renuncia en Jutep y criticó “intención de desviar la atención”

Política

Tal como informáramos, el Partido Comunista del Uruguay puso a disposición del Frente Amplio el cargo de vocal en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), después de que su representante, Jorge Castro, votara la resolución del organismo en la que se sostuvo que en la construcción del Antel Arena se violaron “principios y normas de conducta”.

En un comunicado el sector indicó que Castro firmó el informe y señaló haberlo hecho “en la convicción de cumplir con obligaciones legales”, dejando en claro que era un trabajo “cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre le fondo del asunto en cuestión”.

“Desde nuestro punto de vista fue un grave error, al haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores. El PCU, tras la notoria utilización pública de este informe de la JUTEP por parte de (Gabriel) Gurméndez, al igual que otros integrantes del Partido Nacional, en su campaña de golpear el Antel Arena, considera que en la actuación del compañero Jorge Castro hubo un error de apreciación; ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio, de SUTEL y del propio PCU en torno a la inexistencia de irregularidades en la construcción del Antel Arena; y, de común acuerdo con el compañero Jorge Castro, pone su cargo a disposición del Frente Amplio, a quien representa el compañero y ante quien debe rendir cuentas”, expresaron desde la cúpula del partido.

En la mañana de este viernes, el Frente Amplio e su conjunto emitió un comunicado acerca del asunto.

En la misiva, firmada por los coordinadores María José Rodríguez y Ricardo Ehrlich, el FA informa que “toma conocimiento” de la renuncia de Castro y de “la fundamentación correspondiente”.

El texto señala la preocupación de la fuerza política “por un inadecuado e insuficiente procedimiento para dar sustento a un informe sesgado que, entre otras cosas, no toma en consideración otros estudios, no se entrevista a los implicados y como se señala en el propio informe, reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables”.

Asimismo, desde el FA se enfatiza que “la construcción de ANTEL Arena es un ejemplo de cooperación público-público que se realizó en el marco de una política que permitió a Uruguay posicionarse a la vanguardia a nivel mundial en el área de las telecomunicaciones, y un significativo aporte a la cultura y el deporte de nuestro país”. En ese sentido, se expresa que la creación de dicho recinto “fue parte de una visión global, junto al proyecto de Fibra óptica al Hogar y la amplia cobertura de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, la construcción de un Data Center en Pando, el cable de conexión submarino que potencia la vinculación de Uruguay al mundo, entre otros logros”.

El envío manifiesta también el firme apoyo “a las autoridades responsables en los gobiernos frenteamplistas, que en su momento participaron en la realización del proyecto ANTEL Arena”.

Posteriormente, el FA reafirma el “compromiso con la defensa de las empresas públicas ante las políticas de desinversión y privatización que el Gobierno lleva adelante”.

“ANTEL es una empresa que ha sido sumamente exitosa, líder en el mercado de las telecomunicaciones y que ha volcado millones de dólares a Rentas Generales que han permitido desarrollar políticas públicas en beneficio de los y las uruguayas”, prosigue el envío

Finalmente, el documento recuerda que “este hecho ocurre con una clara intención de desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, a los hechos que motivaron la renuncia del exministro de Turismo, y a las situaciones sucedidas con la población privada de libertad que son responsabilidad del actual gobierno de coalición; en el contexto de una respuesta popular creciente a la política regresiva instalada y con el horizonte del referéndum sobre la LUC”.