FA sobre certamen con menores en Young: "Exponen sus cuerpos ante la mirada de adultos"

Política

Las concejales frenteamplistas en el municipio expresaron que "la institucionalidad no debe organizar o auspiciar" este tipo de eventos.

Que no

Montevideo Portal

A raíz de la polémica generada a raíz de la organización por parte del Municipio de Young y la Intendencia de Rio Negro del certamen “Reina de la Piscina”, la bancada del Frente Amplio en el consejo comunal de ese gobierno local emitió un comunicado en el que expresaron su rechazo ante la nueva modalidad que se celebrará este año.

Tal como informáramos, hasta el año pasado se requería ser mayor de edad para presentarse al certamen que elige una “reina”, dos “princesas” y una “miss simpatía”. Sin embargo, en la edición de este año, que se realizará este sábado 14, se admiten concursantes con 15 años cumplidos, con autorización de los padres.

Además, este año el evento agrega la elección de “sirenitas” en dos categorías: de 6 a 8 años y de 9 a 12.

Frente a esto, la bancada frenteamplista del Municipio de Young, integrada por las concejales Ana Cecilia Rodríguez Yemini y Cristina Ergui Barrientos, emitió un comunicado para expresar su opinión frente al certamen.

“La doctora (Mercedes) Long (alcaldesa de Young) no consultó al concejo municipal en referencia a la realización de dicho evento. Lo que se imponía no solo por ser de orden, sino porque el año pasado en la reunión con el área de deporte, de la cual participamos, ya habíamos manifestado nuestro desacuerdo en la realización de este tipo de eventos, donde se expone a niñas y adolescentes menores de edad. En aquella oportunidad se comprendió el planteamiento y se actuó en consecuencia, pero para nuestra sorpresa en esta oportunidad se adoptó una resolución no solo en forma inconsulta, sino que tomamos conocimiento de la misma por la prensa”, apuntaron.

“Consideramos que no corresponde que se tome una decisión unilateralmente y que alcance con hacerse responsable cuando se trata de un colegiado, donde las decisiones se deben de tomar en el Concejo Municipal consultando y argumentando la decisión por los 5 miembros, debiendo estar en mayoría de votos (alcalde y dos concejales como mínimo)”, puntualizaron.

Las concejales agregaron que “la institucionalidad no debe organizar o auspiciar eventos en los que se expone abiertamente a las niñas, niños y adolescentes”.

“Ambas luchamos día a día por la equidad y para que las mujeres seamos consideradas como pares, repudiando toda conducta de acoso machista que recibimos las mujeres cuando los hombres nos consideran de su propiedad o una simple “mercancía” como se constata en este tipo de evento”, señalaron las frenteamplistas.

“Apostamos al cambio, a la construcción y a llevar la bandera de cada colectivo que necesite ser escuchado y no violentado o vulnerado. Este tipo de discusiones debería ya estar superada, máxime cuando el Consejo del que formamos parte está compuesto por una amplia mayoría de mujeres y presidida por una de ellas”, indicaron.

Expresaron que, “como mujeres, madres, hermanas, primas, tías, amigas” están “en total desacuerdo con la decisión unilateral tomada por la Dra. Long en coorganizar un evento cuyo centro de atención son niñas menores de edad, quienes exponen sus cuerpos ante la mirada de adultos”.

“Nos preguntamos cuál es el fundamento de querer exponer los cuerpos de las niñas y adolescente menores de edad para que desfilen ante la mirada de adultos, pretendiendo ocultar la cruda realidad a la que se enfrentan cientos de niñas youngenses, las que han sido víctimas de abusos no solo de pedófilos que habitan en esta ciudad sino de su propio entorno”, manifestaron las concejales.

Rodríguez y Ergui remarcaron que entienden que los argumentos para la realización del evento es “la exposición de expresiones culturales donde participan niñas, niños y adolescentes”, pero que “no es aceptable que los organismos garantes de los derechos de nuestras niñas no les exijan a los organismos públicos cumplir con la normativa exigida a la organización no pública”.

“Seguiremos tendiendo puentes y en lucha por erradicar prácticas patriarcales donde de una vez y por toda la sociedad debe dejar de ser hipócrita y comprenda que estamos parados ante temas gravísimos de abusos a menores y no debe ser aceptado que la institucionalidad organice eventos en los que se exponga a menores de edad, atentando y vulnerando los derechos de nuestras niñas y adolescentes y sobre todo exponiendo su intimidad. Se impone dejar de naturalizar ciertas prácticas y adoptar conductas para erradicar la violencia a la que están expuestas nuestras niñas niños y adolescentes”, concluyeron.

Montevideo Portal