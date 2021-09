FA pide renuncia de Heber por acuerdo en puerto; coalición dice: “Es una jugada política”

Política

El senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadés, cuestionó la propuesta del Frente Amplio (FA) de promover una censura contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber por el acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie en el Puerto de Montevideo, cuando Heber era titular de Transporte y Obras Públicas.

“Sería un contrasentido y está absolutamente alejado de la realidad que hoy se pudiera votar una censura de algo que hace 15 o 20 días atrás mereció el respaldo de la mayoría del Senado”, dijo Penadés.

“Esta es una jugada política del FA, está en todo su derecho en promoverla, amparado en la Constitución, pero consideramos innecesaria y envía un mensaje muy negativo a la investigación privada en nuestro país”, agregó.

Penadés destacó la “seriedad y respeto” en los acuerdos logrados en nuestro país con privados. “Muchos logrados en administración del FA. Es un paso atrás y contraproducente contra los intereses nacionales”, sostuvo sobre el pedido de censura.

La oposición controló e interpeló al ministro y hoy lo está censurando. Me parece difícil de entender cómo una inversión de 450 millones de dólares que va a revolucionar el puerto de Montevideo, que va a generar más de 1.000 puestos de trabajo a corto, mediano y largo plazo, que rompe una lógica geopolítica muy complicada para el puerto de Montevideo, vinculada a la competencia con puertos vecinos, merezca la critica tan furibunda del FA”, aseguró.

“Ellos en 15 años no solamente toleraron esta situación irregular que se estaba viviendo. Los propios jerarcas del FA que se iban de la administración, como el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma dijo a Heber que era necesario acordar con la empresa Katoen Natie porque sino Uruguay iba a perder un juicio de 1.500 millones de dólares. Acá no se pierde un peso, no hay monopolio de ningún tipo. Es contradictoria la crítica del FA”, añadió.

Oposición y denuncia

En el Senado, durante la votación de la moción de censura, el senador Charles Carrera dijo que el acuerdo es “sumamente ilegítimo para los intereses nacionales”.

“No se actuó de acuerdo a la diligencia que debe tener un gobernante a la hora de velar por los intereses generales. Aquí se optó por los intereses particulares de uno de los involucrados”, comentó quien fuera el miembro interpelante de la interpelación a Heber.

“Tenemos una firme vocación de defensa del ordenamiento jurídico”, sostuvo Carrera. El FA pidió la renuncia de Heber porque “fue quien negoció en representación del presidente y es el único firmante de este acuerdo”.

“Este asunto del puerto va a terminar dilucidándose en otras esferas. El manejo de todo este asunto es muy oscuro”