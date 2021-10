Expresidente de UTE dijo que el Lava Jato fue “el hecho” que hizo que Gas Sayago fracasara

Política

El juzgado de Crimen Organizado que trata el caso de la empresa Gas Sayago citó en calidad de indagados a varios exjerarcas del gobierno del Frente Amplio denunciados por su participación en el malogrado proyecto impulsado originalmente por UTE y Ancap,

Para este jueves 21, fue citado a declarar el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, mientras que el exdirector nacional de Energía, Ramón Méndez y el vicepresidente de UTE, César Briozzo, deberán concurrir a la sede judicial el martes 26 de octubre.

En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), Casaravilla ratificó que “la decisión de Gas Sayago fue una buena decisión”. “Así como fue eventualmente una buena decisión tratar de tener gas en el pasado y fracasó, esta fue también una buena decisión que fracasó”, comentó.

“Desde el punto de vista de la gestión del proyecto se fueron tomando las decisiones que se podían tomar en cada momento. Y cada una en forma fundada (…) hay muchas cosas que salieron muy bien, algunas que salieron más o menos y algunas que salieron mal. Uno lo que tiene que ver es el contexto, tiene que ver todo. Si uno solo va a ver el resultado de solo lo malo…”, agregó.

“Yo me hago cargo del 100% del costo de Gas Sayago, ¿qué porcentaje me vas a dar del beneficio que trajimos con el cambio de la matriz? Fueron US$500 millones por año. Me hago cargo de esa pequeña parte que salió mal: ¿cuánto me vas a dar de los beneficios?", aseveró el expresidente de UTE.

“El hecho que hizo que esto fracasara fue el Lava Jato en Sudamérica. Arrastró a una empresa que contrató la empresa que nosotros habíamos contratado para que hiciera la regasificadora”, añadió.

Casaravilla hizo referencia a la investigación internacional por la red de corrupción más grande del continente, que se inició en Brasil y repercutió en empresas y políticos de varios países de la región. “Fue un tsunami y después tratamos de sacar el mejor resultado", dijo Casaravilla.

Por su parte, el abogado de UTE, Jorge Barrera, señaló que “existió una pérdida millonaria por una sucesión de actos arbitrarios, cuando se pudo discontinuar el proyecto. Existieron cuatro posibilidades bien claras de no seguir adelante y se insistió”.

“Es un buen dato la admisión de que se falló, todos estamos contestes en esa afirmación, lo que se está discutiendo es la relevancia penal de esa falla”, expresó el abogado.

El miércoles 27 deberán declarar ante el juez expresidente de Ancap y ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic y la expresidenta de Ancap y exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara.

Las citaciones se hacen a pedido del fiscal letrado especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, que investiga las denuncias sobre presuntas irregularidades y mal manejo de fondos públicos en la planta regasificadora cuya construcción quedó inconclusa. La denuncia que originó la investigación data del 2013, poco tiempo luego de que se frustrara el proyecto.