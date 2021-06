Locales

Expareja de Panini:"Ella no tiene culpa. Es del sistema que permite denuncias sin pruebas"

El hombre dijo a Montevideo Portal que "la mujer no está bien, y que no va a hablar mal de la madre de su hijo".

La desaparición de Andrea Panini, de 34 años, tuvo en jaque a la policía que trabajó durante varios días en su búsqueda. La profesora de yoga, que vivía en Neptunia, desapareció el pasado 10 de junio. Dejó a su hijo a cargo de un vecino, al que le dijo que regresaría a las pocas horas. Sin embargo, ese día retiró dinero que le había enviado su hermano y desapareció. Apareció en Córdoba, Argentina, tras 8 días de búsqueda. Se supo estaba en la casa de una amiga. El pequeño estuvo a cargo de ese vecino, hasta este jueves, momento en que la Justicia ordenó sea entregado a los abuelos paternos, los que ahora se encargan de su custodia.

Tal como informáramos, la Justicia investigaba denuncias cruzadas entre Andrea, y su expareja.

Hoy Montevideo Portal pudo dialogar con la expareja de la mujer, que dijo que "Andrea no está bien, se desbordó. No voy a hablar mal de la madre de mi hijo".

Para Ramiro Morales, "ella no tiene la culpa. La culpa es del sistema que nos metieron. Se pueden hacer denuncias sin ninguna prueba, y te termina desbordando. Te meten en un laberinto que no tiene final. Empieza una guerra donde la única víctima es el niño".

Morales dijo a Montevideo Portal que ni bien conoció a Andrea ella quedó embarazada. Estuvieron un tiempo sin convivir y luego fueron pareja durante 8 años. Ahí decidieron separarse. La primera denuncia llegó al año de esa separación.

Contó también que "increíblemente la primer denuncia fue porque yo no estaba de acuerdo con la Escuela a la que iba mi hijo. El centro educativo no estaba bajo la órbita de Primaria y yo quería una que si estuviera. Ella ahí me denunció por violencia moral".

"A la tobillera me la pusieron después de un año, y fue porque me notificaron mal dos veces para una pericia. Pusieron Salinas en vez de La Paloma".

"Si bien nunca pararon las denuncias, ninguna nunca fue respaldada con pruebas. Me denunció indicando me acercaba cunado no podía hacerlo, pero siempre eran mentiras", dijo.

"Ella con las denuncias falsas lo que quería era sacarme la patria potestad para sacar el pasaporte e irse del país sin mi permiso. Igual es oportuno aclarar que yo nunca me negué a que viajara. Solo quería firmar un acuerdo donde se estableciera que podía ver a mi hijo. Ella no tiene familia acá, están en España o en Argentina. Tenía derecho a irse, pero yo también tengo derecho a ver a mi hijo".

Al respecto de denuncias por violencia doméstica fuera del país, Ramiro aclaró que "en España tuve un juicio por la visitas de otro hijo, que ahora vive conmigo. Simplemente fue un proceso judicial".

