Exjerarcas del Mides criticaron limitación a Tarjeta Uruguay Social

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) limitó el uso de la Tarjeta Uruguay Social, que ahora será solo para elementos de primera necesidad. La cartera identificó 500 comercios que no encuadran con los nuevos lineamientos —de rubros como cotillón, veterinarias, tecnología, talleres mecánicos y demás— y otros 1.000 locales que serán dados de baja “por no tener clasificación de rubro o por falta de información”.

Ante esta realidad, exjerarcas del ministerio se manifestaron en contra. Juan Pablo Labat, exdirector de Evaluación y Monitoreo, dijo a Montevideo Portal que se trata de “otra burrada” de la cartera, que “en este momento viene siendo un gran caos que no logra definir una hoja de ruta”.

Así, insistió en que “se ha dado mucha manija contra los pobres durante mucho tiempo y hay mucha aporofobia”, en referencia a “ese odio construido hacia los pobres basado en prejuicios”. Al respecto, Micaela Melgar, exdirectora de la División Calle del Mides, sostuvo que, a su parecer, la decisión “se basa únicamente en el prejuicio”.

“Si se basara en alguna evaluación podríamos discutirlo técnicamente”, expresó la diputada suplente por el Frente Amplio.

Según detalló, desde los inicios de la tarjeta se utilizaba para comprar alimentos (70 %) y artículos de higiene y limpieza (30 %). En 2016 se amplió el espectro, con lo que se logró, por ejemplo, “que una familia pudiera, en el marco de las fiestas, comprarle unos championes a sus hijos de regalo de Navidad”. En este sentido, subrayó: “Si tomaron esta decisión en base a algo, quiero leerlo. Pero sino, deberían poder explicar por qué lo hicieron en diciembre, cuando todas las familias uruguayas están previendo que haya algún tipo de regalito en el árbol. No lo puedo comprender, no lo entiendo, no me entra en la cabeza que hagan algo así en este momento”.

Lugar para expresarse

Labat y Melgar se manifestaron vía Twitter sobre la decisión del ministerio que dirige Martín Lema.

El sociólogo tuiteó que “no pudieron sostener el reparto de alimentos a las ollas, gastan millones en nuevos cargos políticos y compensaciones e ignoran profundamente en qué gastan la plata los pobres. Eso sí demagogia y aporofobia al palo!!!”. Por su parte, Melgar tildó que la decisión tomada —y más en este momento del año— implica “desprecio de clase (…) no sea cosa que algún gurí se confunda sobre el lugar de la sociedad en el que le tocó nacer”.

Además, Inés Cortés, diputada suplente por el Frente Amplio, también criticó la medida tomada. “Si sos pobre viví con lo básico, no te vistas, no te calces, no te conectes con tus contactos, no disfrutes. Más clasista y aporofóbico no había”.

