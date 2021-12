Exintegrante del GACH dijo que “no estamos en la misma situación que tres meses atrás”

Locales

El epidemiólogo Juan Gil sostuvo que quienes recibieron segunda dosis hace seis meses tienen un “nivel de susceptibilidad” similar a un no vacunado.

El epidemiólogo y exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Juan Gil, hizo énfasis este miércoles a la necesidad de que la población reciba la dosis de refuerzo contra el coronavirus.

Entrevistado por el programa Doble Click (Del Sol – 99.5 FM), Gil dijo que “estamos con un aumento leve, pero sostenido de los casos” y el “R (tasa de reproducción) ronda en 1,16 o 1,17”. “Si bien la progresividad es lenta es sostenida, dado la fecha que estamos, la gran interacción social que se espera y el ingreso de turistas, no es alarmante, pero hay que estar atentos”, agregó.

Gil señaló que la variante ómicron “está en la puerta” y puede ser que “sea cuestión de días o semanas” o “ya esté y aún no se haya detectado”. “Hoy una persona que tiene un esquema con dos dosis, pero pasaron seis meses de la segunda dosis, no hay que considerarlo como completamente vacunado. Es una persona que quizás esté a igual nivel de susceptibilidad que un no vacunado”, añadió.

El epidemiólogo sostuvo que convoca a la población a recibir la tercera dosis “porque no estamos en la misma situación que tres meses atrás”, no por los números sino “por el estado de inmunización”.

Gil explicó que “se ha recuperado la actividad y durante muchas semanas hemos tenido niveles muy bajos de circulación, sumado al efecto de cierta resistencia a recibir una vacuna distinta a la que se había recibido inicialmente”. “Hoy el mensaje es que la única salida es en ese sentido”, comentó sobre la tercera dosis de Pfizer.

“La mayoría de los ingresos a CTI se dan en personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacunación”, aseveró.

Por otro lado, Gil fue consultado sobre la flexibilización de protocolos por parte del Ministerio de Salud Pública, que, entre otros puntos, incluye que los vacunados con tres dosis, que sean asintomáticos, y tengan contacto con un positivo no tengan que testearse.

El especialista señaló que esos cambios son “parte de la evolución natural de un proceso correcto, cuando se van dando pasos firmes en tal sentido”. “También la flexibilización de las medidas apunta a tratar de motivar a la población que siga el camino desde la perspectiva de la salud pública”, acotó.

Gil expresó que también puede tener relación con “el gasto que produce la realización de la cantidad de test”, ya sea de PCR, antígenos o con la técnica LAMP. “Esto se relaciona con la eficiencia en la atención y en los servicios sanitarios”, aseguró, en relación a disminuir los tiempos de espera de test, por ejemplo.