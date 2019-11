Política

Ex tupamaro criticó accionar del Ministerio de Defensa en caso Gavazzo y Bayardi respondió

El pasado lunes, en el marco de "la polémica" sección del programa Para empezar el día de Radio Oriental, se habló sobre el tema de las actas del Tribunal de Honor y el conocimiento del gobierno sobre las declaraciones de José Nino Gavazzo en ese tribunal.

Luis Nieto, ex tupamaro, junto a Enrique Viana y Antonio Ladra participó de esa mesa y afirmó que el gobierno ocultó información sobre este caso y que si no hubiera existido la revelación periodística de Leonardo Haberkorn esto no se hubiese dado a conocer.

Nieto dijo que si no hubiese sido por Haberkorn ese caso "hubiese quedado encajonado" y cree que la actuación del fiscal de reconocer los fueros de Guido Manini Ríos se da "para calmar las aguas".

Consultado sobre este tema, el ministro de Defensa Nacional José Bayardi dijo al citado programa radial que "es un atrevido Luis Nieto. Cuando uno procesa mal su historia personal debe ir a sentarse al diván, pero del terapeuta".

"Es absolutamente mentira que eso hubiera quedado encajonado. Porque los servicios del Ministerio de Defensa, cuando yo entré inmediatamente después de esta crisis, tenían preparado expediente por expediente, juzgado por juzgado a dónde iban a ir las declaraciones de Gavazzo", agregó.

El ex tupamaro Luis Nieto dijo a Para empezar el día que "es bastante desagradable y triste escuchar al ministro en ese tono. Atrás de la forma en la que se alteró Bayardi, sin siquiera haber oído nada de lo que se habló de la polémica del lunes, no es una buena señal".

"Lo peor que podría hacer un ministro con tanto poder, porque la República le confía a él la custodia de las armas y de los hombres que usan las armas", señaló Nieto.