España: duerme una siesta tan profunda que la policía le derriba la puerta para rescatarlo

Curiosidades

El protagonista de esta curiosa historia es identificado como Paco, a secas, y es propietario de un kiosco de tabacos en La Ñora, un suburbio de la ciudad española de Murcia.

"Me he quedado un poco ‘clisao' y, cuando he abierto el ojo, he visto aquí la Policía y a los Bomberos, imagínate", explico el comerciante en declaraciones al periódico local La Opinión el pasado viernes, luego de que los uniformados derribaran la puerta de su comercio para intentar un rescate que se revelaría innecesario.

Ese día, Paco se echó la siesta de su vida, cómodamente recostado en un sofá que tiene en el kiosco. Con el paso del tiempo, y al ver que el comerciante no reabría el estanco, los vecinos se asomaron por la reja y lo vieron inmóvil en el sillón. Intentaron despertarlo llamándolo, primero en tono normal y luego a grito pelado, peor Paco no daba señales de vida. Asustados, los vecinos decidieron llamara a Emergencias.

Bomberos y policías llegaron rápidamente al lugar y derribaron la puerta del establecimiento, y ese estruendo sí fue capaz de despertar a Paco, que abrió los ojos y tuvo dificultad para entender lo que estaba ocurriendo.

"Gracias a Dios, aquí no se ha muerto nadie", comentó luego el kiosquero, de 41 años y padre de tres hijos. Interrogado sobre si su sueño suele ser tan profundo, se limitó a conceder con un breve "puede ser".

En cuanto a la irrupción de los agentes en su comercio, explicó que el destrozo causado no fue excesivo y manifestó su gratitud por su rápida actuación, ya que bien podría haber necesitado auxilio de verdad, y en ese caso lo habrían socorrido.