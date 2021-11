Entre viernes y domingo hubo nueve homicidios en Uruguay; siete de ellos fueron el sábado

Policiales

Montevideo Portal

El fin de semana que pasó trajo consigo malas noticias. Es que, si contamos desde el pasado viernes al pasado domingo, se concretaron nueve homicidios en total. El único del viernes fue en San José de Mayo, donde un joven de 24 años fue ultimado de un disparo en la cabeza en las calles Einstein y Marconi.

El sábado, en tanto, hubo siete homicidios y el primero fue a 30 minutos de comenzado el día. Sobre las 00:30 se registró un incidente entre hermanos en Piedras Blancas, que terminó con uno de ellos asesinado a puñaladas. La policía logró dar con el sospechoso del crimen y fue puesto a disposición de la justicia.

Ese mismo día ocurrió un segundo asesinato en San José de Mayo. En este hecho, fue asesinado un hombre de 28 años, consecuencia de otra discusión familiar, cerca de las calles Canelones y Canaro, de acuerdo con la investigación policial, consignó San José Ahora. Además, un interno de 31 años de la Unidad Nº4 fue ultimado en el piso 0 del sector 2 del módulo 11 de la unidad anteriormente mencionada. En ese hecho “se incautaron dentro de la celda varios cortes pero nadie asume la autoría del crimen”, expresó el Ministerio.

Ya en horas de la noche hubo dos homicidios en el interior del país. Uno de ellos fue en Rivera, donde la policía investiga la muerte de un hombre de 42 años, que apareció tirado en el piso con un balazo en la cabeza en el barrio 33 Orientales. El caso fue catalogado como “muerte violenta” y se está analizando las diferentes pericias del hecho.

Esa misma noche, pero en Maldonado un policía de la Guardia Republicana abatió a un hombre que robaba una panadería entre Simón del Pino y Camino de los Gauchos. El efectivo disparó contra el delincuente cuando este se retiraba del local comercial. Si bien puede considerarse como una acción legítima, de todas formas es considerado como un crimen.

Finalmente, faltando 20 minutos para terminar la jornada, hubo un doble homicidio en Cerrito de la Victoria. Dos hombres que estaban dentro de un vehículo fueron “brutalmente asesinados”. Los vecinos del lugar dijeron a las fuentes consultadas que escucharon una “lluvia de disparos”. “El fatal desenlace ocurrió en el cruce de Francisco Plá y Juan Acosta”, según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la investigación.

Sobre las 00:10 de este domingo, profesionales médicos constataron el fallecimiento de ambos. “Un hombre de 24, poseedor de antecedentes penales, y de un hombre de 22, poseedor de antecedentes por tráfico de estupefacientes”, señalaron las fuentes.

Por último, el domingo se dio cuenta que una adolescente de 15 años había fallecido tras ser embestida por un auto, cuyo conductor no prestó asistencia y escapó de la zona. La adolescente y otra menor de 17 años, que la acompañaba, cruzaban la Ruta 39 a las 5:00 horas. El conductor, de 23 años, se presentó horas después en la seccional. En este caso, si bien no hay una resolución formal de si hubo culpabilidad o no en el conductor, cuenta como otro homicidio.

Montevideo Portal intentó dialogar con jerarcas del Ministerio del Interior para conocer cuál era la opinión al respecto, pero no tuvo respuesta.

Montevideo Portal