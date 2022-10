Entre piñas, balas e irregularidades: el mundo de la Federación Uruguaya de Boxeo

Locales

Por Agustín Borges

AgustnBorges5

La Federación Uruguaya de Boxeo (FUB) es un hervidero. Tras analizar documentación contra sus dirigentes, la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) decidió “remitir las actuaciones a la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno”.

A su vez, recomendó “dar conocimiento de las denuncias a la Secretaría Nacional de Deporte, especialmente en cuanto a las denuncias que no se vinculan con las disposiciones estatutarias, y sí abarcan temas deportivos, como es el caso de la disolución del Colegio de Árbitros oficial, que árbitros y jueces ‘amateur’ estén participando en competencias oficiales o que participen deportistas sin ficha médica deportiva”.

La resolución del MEC, firmada por la abogada Silvia Morelli el 31 de agosto de 2022, fue analizada por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) que, a priori, considera “difícil” la situación de la FUB por las irregularidades denunciadas: diferencias entre dirigentes que terminaron en golpes de puño, falsificaciones de firmas, incumplimiento de estatutos y amenazas, entre otras.

Se trata de una institución que vio crecer a Washington Cuerito Rodríguez, único boxeador uruguayo que logró una medalla olímpica. El hecho histórico tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio un día como hoy (19 de octubre), pero de 1964, cuando el deportista obtuvo la presea de bronce en la categoría de 51 kg a 54 kg. Desde ahí en más, han pasado varias citas olímpicas, títulos mundiales y también boxeadores de muy alto nivel, pero ¿qué hay detrás de ese mundo?

En el gobierno anterior, la federación fue intervenida por el MEC tras constatarse irregularidades, lo que al parecer es considerado “normal” en este ámbito, según expresaron fuentes de la SND a Montevideo Portal. Tras la intervención, en 2019, las elecciones se celebraron sin objeciones: asumió como presiente Luis Wilkorwsky, quien dos años después fue imputado por un delito continuado de libramiento de cheques sin fondos. La jueza Dolores Sánchez, encargada del Juzgado Letrado Penal de 42° Turno, informó a Montevideo Portal que “se le dio la suspensión condicional del proceso” luego de que “cumplió las obligaciones y se declaró extinguida la acción penal”.

A su vez, también cuenta con anotaciones policiales por violencia privada y problemas vecinales, y, además, tiene una causa abierta por “defraudación tributaria”, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

Detrás del ring

El vicepresidente de la FUB es Rafael Pérez del Castillo; el secretario general, Julio García; el prosecretario, Martín Carnevale, y el tesorero, Francisco Soto. Consultado sobre esta situación, Carnevale dijo a Montevideo Portal que las irregularidades que él denunció junto a García son falsificación de la firma del secretario general, la disolución del Colegio de Árbitros y el ingreso de los cobros de las mensualidades de los clubes federados en la cuenta personal del presidente de la FUB, entre otras.

Carnevale, que además es árbitro internacional de boxeo, contó que en una reunión de la directiva se plantearon estas situaciones y la discusión terminó en un intercambio de golpes de puños entre él y Wilkorwsky. Además, dijo que Wilkorwsky lo “amenazó de muerte” y ambos radicaron denuncias ante la Justicia.

Aproximadamente 10 meses después, el 30 de octubre de 2021, el prosecretario de la federación fue atacado a balazos por una persona cuando estaba por entrar a su casa. El atacante le efectuó dos disparos: uno le impactó en la pierna y el otro fue a parar a la puerta de su vecino. Esto fue denunciado por Carnevale como “intento de homicidio”.

En la denuncia, a la que accedió Montevideo Portal, se detalla que luego de una reunión en la sede de la FUB con el presidente de la federación por la disolución del Colegio de Árbitros, se generó el altercado que finalizó con las palabras de Wilkorwsky: “Gordo de mierda, sé dónde vivís; te voy a ir a buscar y te voy a matar”.

Esto sucedió el 11 de noviembre de 2020 y, según Carnevale, fue lo que desencadenó el ataque a balazos casi un año después. El caso todavía está siendo investigado por Fiscalía.

La actuación del MEC

El MEC desestimó las denuncias presentadas por el prosecretario y el secretario general de la federación por el cobro de las mensualidades a la cuenta personal del presidente de la federación y por la falsificación de una firma.

El secretario general, García, había declarado que su firma había sido falsificada para la integración de la lista en las votaciones de 2019. De acuerdo con su testimonio, él accedió a formar parte de la lista, pero nunca le dijeron que se requería su firma, y tiempo después se dio cuenta de que, sin su consentimiento, se la habían emulado para ese trámite, lo que le despertó cierta inquietud: ¿para qué más la estarían usando? Lo notó cuando Carnevale le solicitó su “firma electrónica” para otro documento ocho meses después, y le dijo “como hiciste con la lista”.

El ministerio desestimó esa denuncia. “En cuanto a la falsificación de su firma en la citada lista, no se considera que sea ahora la oportunidad de denunciar tal situación, en la medida en que luego de haber sido electo, aceptó y accedió al cargo, y desempeñó dichas funciones durante ocho meses, como él mismo señalara a fojas 52, de alguna manera avalando o renunciando a la posibilidad de impugnarlo ante la Comisión Electoral o ante la Asamblea General”, detalló la cartera.

A su vez, el MEC también hizo caso omiso al supuesto cobro de las mensualidades en la cuenta personal de Wilkorwsky. “Respecto a la autocracia del presidente de la institución, no se cuenta con elementos probatorios para determinar tal situación, como tampoco es un elemento decisivo en dicho sentido el hecho de que el dinero recaudado por distintos motivos o eventos organizados haya sido depositado en una cuenta a nombre del presidente, pues de la copia simple de fojas 5 no surge la fecha, ni si fue por única vez, o mientras no estuviera operativa la cuenta bancaria”, sostuvo el MEC en su resolución.

De todas maneras, el ministerio sostuvo que en la asamblea de la federación, celebrada el 24 de febrero de 2022, donde se aprobó el nuevo estatuto, Peñarol y Villa Española contaron con voz y voto sin tener la antigüedad para ser socios activos. Además, informó que los Libros Sociales “no están llevados al día”.

También propuso “dar conocimiento de las denuncias a la Secretaría Nacional de Deporte, especialmente en cuanto a las denuncias que no se vinculan con las disposiciones estatutarias, y sí abarcan temas deportivos”, como la disolución del Colegio de Árbitros oficial, así como el hecho de que árbitros y jueces “amateur” estén participando en competencias oficiales, o que participen deportistas sin ficha médica deportiva.

Los Juegos Odesur 2022

Más allá de denuncias e irregularidades, en los últimos Juegos Sudamericanos celebrados este año en Asunción, Paraguay, el boxeo consiguió tres medallas: Camila Piñeiro y Alejandro Bottino lograron plata, y Mónica da Silva, bronce.

