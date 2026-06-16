Enfermera reveló que joven que fue lanzada desde un puente en Brasil no murió al instante

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El caso de la joven brasileña que murió el sábado tras ser lanzada sin equipo de seguridad desde aproximadamente 40 metros de altura durante una actividad de rope jump en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo, tuvo nuevos desarrollos en las últimas horas.

Según informó el medio ES, la Justicia dictó prisión preventiva para tres instructores acusados del crimen, mientras que una enfermera que intentó socorrerla aseguró que la joven estuvo consciente y con pulso después del impacto. La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.

El caso conmocionó a Brasil por las imágenes registradas con varios celulares presentes en el lugar. En los videos se observa a la joven siendo cargada hacia la plataforma de lanzamiento por los tres responsables de la actividad antes de caer al vacío.

Tal como informó este medio el sábado, testigos filmaron la caída y se los escucha gritando al darse cuenta de que Maria Eduarda era lanzada sin la cuerda que debía sujetarla. La práctica era presentada como una actividad recreativa habitual en la zona, aunque la empresa que la organizaba —Entre Cordas, con más de 80.000 seguidores en Instagram— no estaba formalizada ante las autoridades municipales.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de la enfermera que atendió a la joven en el lugar: la mujer, que estaba fuera de servicio y se acercó, relató que la víctima presentaba una respiración entrecortada y todavía conservaba un pulso tenue cuando trató de aplicarle maniobras de primeros auxilios.

Visiblemente conmovida, recordó: “Hablé con ella. Tengo la costumbre de bromear. Le dije: ‘Nadie muere en mi turno’, aunque no estaba de turno allí en ese momento”. La enfermera contó que trató de tranquilizarla y le dijo que iba a estar bien, pero Maria Eduarda falleció poco después como consecuencia de los traumatismos sufridos en la caída.

La Justicia brasileña ordenó la prisión preventiva de los tres instructores identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. La resolución fue adoptada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal, quien consideró que existían indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar del hecho y podrían interferir en la investigación.

El juez calificó el episodio como una “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo, señaló que habría existido omisión de un equipo de seguridad indispensable y advirtió sobre el riesgo de reiteración de conductas peligrosas. Están acusados del delito de homicidio con dolo eventual, lo que implica que eran conscientes del riesgo de muerte pero siguieron adelante de todos modos. Dos de los investigados intentaron escapar tras el accidente, pero fueron capturados poco después.