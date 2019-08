Encuesta: mayoría opina que uruguayos deben tener prioridad sobre extranjeros en empleo

Locales

Una encuesta de Equipos Consultores reveló que una amplia mayoría de los uruguayos considera que sus compatriotas deben tener prioridad sobre los extranjeros a la hora de conseguir un empleo.

En concreto, según el estudio presentado en Subrayado, el 72 % de los uruguayos está de acuerdo con la afirmación de que los compatriotas deben tener prioridad sobre los extranjeros.

Solo un 14 % está en desacuerdo y un 11 % no está de acuerdo ni en desacuerdo. Hay un 3 % que no sabe o no contesta.

En el interior, el número de personas de acuerdo con esta afirmación es incluso mayor: 77 %. Mientras tanto, en Montevideo, esta afirmación es aprobada por el 65 %.

Sobre este tema no hay grandes variables por edad, aunque la mayor desaprobación a esta afirmación la tienen los jóvenes (de 18 a 29 años).

En la diferenciación por estudios, el 84 % de los que cuentan con educación formal primaria aprueban la afirmación, número que se reduce a 79 % entre los que tienen ciclo básico, a 68 % entre los que terminaron Secundaria y a 56 % entre los de educación terciaria o universitaria.

Los votantes de Cabildo Abierto son los que están más de acuerdo con esta afirmación, le siguen los del Partido Nacional, luego los del Partido Colorado y es entre los votantes del Frente Amplio donde hay menos aprobación. Sin embargo, en todos los casos se supera el 60 %.

Matrimonio igualitario

En otra parte del estudio se muestra la opinión de los uruguayos sobre la ley de matrimonio igualitario. El 59 % está de acuerdo con la normativa y solo el 28 % está en desacuerdo.

En Montevideo la aprobación del matrimonio igualitario alcanza el 70 %, mientras que en el interior es de 51 %.

Nuevamente, entre los jóvenes es donde el matrimonio igualitario encuentra la mayor aprobación y es entre los adultos mayores donde se encuentra la menor aprobación.

Entre los que tienen educación primaria se da la menor aprobación del matrimonio igualitario, mientras que entre los universitarios o terciarios se da la mayor.

Entre los votantes del Frente Amplio son mayoría los que opinan a favor del matrimonio igualitario. Entre los votantes del Partido Colorado, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto son minoría los que lo aprueban, aunque es en este último en donde se encuentra su menor aprobación.

Marihuana

En cuanto a la ley de regulación del mercado de cannabis, son mayoría quienes están en desacuerdo: 56 % contra 33 %. Sin embargo, la gráfica muestra que desde 2013 la desaprobación de la ley fue en constante descenso y la aprobación fue en ascenso.

La mayor diferencia en la opinión sobre este tema se da por intención de voto. Entre los que piensan votar al Frente Amplio son mayoría quienes están a favor, mientras que los votantes de otros partidos están, en su amplia mayoría, en desacuerdo con la ley.

Montevideo Portal