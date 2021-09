Encuesta de Opción: un 41% derogaría artículos de la LUC y un 37% la mantendría

Política

Un 19% votaría en blanco y un 3% que no sabe o no contesta; el FA necesitaría un 45% de estos indecisos para llegar al objetivo.

La empresa Opción Consultores realizó una nueva encuesta, pero en esta ocasión referida a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y qué piensa votar la gente si es que se define favorablemente el Referéndum contra los 135 artículos de la que llevó adelante la Comisión Nacional Pro Referéndum.

La medición -según recoge el trabajo- fue realizada entre el 9 y el 16 de agosto de este año sobre la base de un muestreo aleatorio a números rango de telefonía celular. “La muestra es de 800 casos y el margen de error máximo para las proporciones del total de la muestra es de +/-3.5% para un nivel de confianza del 95%”, señala el texto.

En concreto, la encuesta presentada en el informativo Telenoche destaca que un 41% de la población uruguaya “votaría para que se deroguen varios artículos de la LUC”, mientras que un 37% votaría por mantener la LUC tal cual está ahora. En tanto, un 3% votaría en blanco o anulado y un 19% no sabe o no contesta.

En el desglose por partidos políticos, dentro de los votantes de la coalición multicolor un 62% votaría por que la LUC se mantenga la ley, mientras que un 17% votaría por derogarla. Dentro del Frente Amplio un 80% votaría por derogar la LUC y un 9% votaría por mantenerla.

Desde febrero hasta el día de la fecha, aumentó levemente los que pretenden derogar la ley de urgente consideración. A comienzos de este año un 40% quería derogarla y ahora lo haría un 41%. Con respecto a los que pretenden mantener la LUC hay una caída de un 1% con respecto a mayo, pero un aumento considerable (de 33 a 37%) si comparamos desde febrero.

Por último, en el análisis de la encuesta, se destaca que -según Opción- el FA necesitaría entre 9 y 10 puntos porcentuales adicionales para alcanzar la derogación definitiva, lo que significaría entre un 40 y un 45% del segmento que actualmente no tiene una definición (un 22% entre los que no saben o no contestan 3% y los que votan en blanco 19%).

“Si bien la diferencia ente frenteamplistas y multicolores es contundente, también se comprueba que el FA está logrando una mejor fidelización de su electorado. Hay 18 puntos de diferencia entre los electores frenteamplistas que apoyan la posición derogatoria impulsada por su partido y los electores multicolores que apoyan la posición (unánime) de los partidos de la coalición en favor de la ley (80% a 62%)”, señala el texto.

“En suma, el escenario del referéndum es de alta incertidumbre. Los impulsores de la derogación cuentan con una base sólida en torno al 40% del electorado, guarismo (no por casualidad) similar al que el Frente Amplio alcanzó en octubre de 2019. Al mismo tiempo, la derogación se podría concretar captando entre el 40%-45% de los actuales indefinidos, asumiendo como firme el electorado que ya ha expresado preferencia por una u otra opción. Se trata de un desafío importante para los promotores de la derogación, en la medida que el sesgo de los indefinidos favorece a la Coalición Multicolor: prevalecen los votantes de la coalición oficialista en las últimas elecciones, así como los electores que evalúan en forma positiva o neutra la gestión de gobierno”, concluye la encuesta.

