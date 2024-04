Encuesta Montevideo Portal: 71,44 % votaría en internas y FA superaría 50 % en nacionales

Política

El próximo 30 de junio se llevarán a cabo elecciones internas, hito que marcará el inicio de un nuevo ciclo electoral. La siguiente cita será el domingo 27 de octubre de 2024, cuando se celebrarán nuevas elecciones nacionales.

En los últimos meses, Montevideo Portal ha planteado a sus lectores encuestas periódicas al respecto.

“¿Votará en las elecciones internas de junio?”, fue la pregunta formulada a los internautas, y que estuvo abierta a respuestas entre el 9 y el 16 de marzo. En ese lapso se contabilizaron 16.392 interacciones.

De acuerdo con las respuestas obtenidas —que no configuran una muestra representativa—, un 71.44 % votaría y un 18 % tiene claro que no irá a las urnas en esta primera votación que, a diferencia de la siguiente y de un eventual balotaje, no es obligatoria.

Un 6,94 % se manifestó indeciso, el 3.11 % declaro no estar interesado y un marginal 0,52 % se decantó por la opción “otra”.

Ya proyectados a la elección nacional, los resultados de la encuesta digital indican que el Frente Amplio (FA) se impondría en octubre de 2024 con un 53.68 % de los votos. Esta cifra es notoriamente mayor al 47.89 % que obtuvo en el sondeo anterior, y constituye un “número mágico” que sitúa al grupo opositor dentro del sueño húmedo de cualquier partido político: la mayoría absoluta propia.

El segundo “batacazo” de la nueva encuesta es el cambio en el segundo lugar. Los colorados crecen casi cinco puntos porcentuales —15,81% en marzo y 20.14 % ahora— y superan al Partido Nacional.

Los blancos quedan terceros con un 18.52 %, más de dos puntos porcentuales por debajo del 20,67 %, que alcanzaran en marzo.



En cuanto a Cabildo Abierto, parece mantener su tendencia a la baja: pasó de 2,49 % a 1.34 %.

El Partido Independiente también registró una baja porcentual, de 2,65 % a 1.35 %

Finalmente, el otro partido que forma parte de la coalición, el Partido de la Gente, mostró, dentro de su escasa votación, un decrecimiento marginal: en enero registraba un 0,23 % y en abril un 0.19 %.

Al pasar raya con estos números, los partidos agrupados bajo el paraguas de la coalición de gobierno obtendrían el 41,54 % de los votos, contra el casi idéntico 41,51 % de la encuesta anterior, pero con un cambio de color en el liderazgo. Así y todo, los coligados quedarían bastante por debajo del ya mencionado 53,68 % obtenido por la fuerza opositora.

Si estos resultados se concretaran en las urnas, el Frente Amplio se impondría en primera vuelta.

Las internas partidarias

Dentro del Partido Nacional, Álvaro Delgado mantuvo sus números casi incambiados. Pasó de 66,53 %, 66.31 % y sigue liderando con amplia diferencia en su fuerza política.

El segundo lugar fue para Laura Raffo, quien cayó de 18,46 en marzo % 17.15 % en abril. En contrapartida, el wilsonista Jorge Gandini trepó de 7,27% a 9.13 %

En cuanto a Juan Sartori, cuya candidatura todavía no es un hecho, pasó de 2,90%, a 3.33 % números que continúan alejados de los que lo convirtieran en el segundo candidato más votado en las anteriores internas de su partido.

En filas frenteamplistas continúa el liderazgo de Yamandú Orsi, pese a que su correligionaria Carolina Cosse le achica notoriamente la distancia.

El exintendente canario cayó de un 48,16% en marzo a un 45.48 %. Esta baja contrasta con los números de su competidora montevideana, que creció de 34,72% a 38.60 %

A varios cuerpos de distancia se sitúa el economista Mario Bergara, quien acaba de resignar su candidatura. El seregnista se despidió al alza de la puja: en marzo tenía 9,01% y cerró con 11.79 %

En cuanto al salteño Andrés Lima, mostró una verdadera debacle: de 5,33% en marzo a 1.26 % ahora.

En el Partido Colorado, cuya interna es la más nutrida de la actual campaña, Gabriel Gurméndez conserva la punta al igual que el mes pasado y se mantuvo casi con idénticos números: 33,75% y 33.17 % ahora.

De ese modo, supera a Robert Silva, pese que el expresidente del Codicen sufrió un leve tropiezo respecto a marzo: 31,60 % a 30.57 %.

En cuanto a Andrés Ojeda, su desempeño es una montaña rusa. En diciembre sumaba 9,67%, creció súbitamente en enero a un llamativo 23,92%, cayó en marzo a 9,44%. Y e abril trepó a 13.58 %.

En la interna colorada también continúa su tendencia bajista Pedro Bordaberry, algo que puede considerarse comprensible si se tiene en cuenta que el exsenador y exministro lleva largo tiempo alejado de la actividad partidaria, y no ha hecho ningún movimiento que permita suponer un cambio en esa situación. En diciembre obtuvo un 10,43%, contra 6,06% en marzo y 3.05 % en abril.

El riverense Tabaré Viera bajó levemente de 7,63% a 7.11 %, y Guzmán Acosta y Lara pasó de 2,90 % a 3.10 % El exfiscal Gustavo Zubía que, al igual que Bergara, se bajó de la pugna electoral, bajó de 6,87 a 4.87 %.

Debutantes absolutas en la campaña, las precandidatas Carolina Ache y Zaida González sumaron respectivamente 2.82 % y 0.41 %



Fuera de los dos grandes bloques políticos, y sin pujas internas, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) también registró una bajada menor: 0,79% en marzo y 0.33 % en abril

Finalmente, la opción “otros”, que agruparía a los partidos sin representación parlamentaria, pasó de 2,14% a 1.62 %

El voto en blanco bajó de 0,89 % a 0.13 %, y el anulado de 3,32% a 0.39 %

“No lo sé” (1.99 %) “No me interesa” (0.10 %) y “Otra” (0,20) fueron las opciones remanentes.