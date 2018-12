Encuentro de Feministas dio su versión de lo ocurrido con periodistas de Telemundo

Locales

El Encuentro De Feministas Diversas se refirió a través de un comunicado a lo ocurrido este jueves en la Alerta Feminista ante tres nuevos casos de femicidios en Uruguay.

Anoche, Telemundo 12 explicó que no se brindaría una cobertura de la marcha debido a la agresión sufrida por una periodista y un camarógrafo. Según explicó Macarena Saavedra, la encargada del móvil, el camarógrafo fue agredido físicamente y ella verbalmente, en momentos en que entrevistaban a familiares de una de las víctimas. El comunicado del Encuentro De Feministas Diversas tiene sin embargo una mirada distinta de lo sucedido.

"Ayer, jueves 27 de diciembre, distintas organizaciones feministas convocamos nuevamente a una Alerta Feminista por los 38 femicidios cometidos este año. La alerta fue convocada tras la muerte de Carolina, asesinada por su pareja en la mañana de Navidad. Lamentablemente, el mismo día en que se había fijado la alerta, y con algunas horas de diferencia, se conocieron otros dos femicidios: el de Loreley en San José y el de una mujer en la localidad de Las Cañitas (Durazno)", comienza el comunicado.

"Dentro de las asistentes a la alerta se encontraban familiares de Carolina. Durante la tradicional lectura de los nombres de las víctimas de femicidio, y frente a decenas de testigos, periodistas de Telemundo (Canal 12) se acercaron a la familia e insistieron para que salieran al aire", prosigue.

"Varias compañeras se acercaron a la periodista y pidieron que se respetaran tanto el dolor como las lecturas, dado que es un momento de duelo. Bajo la premisa de que la nota tenía que ‘salir sí o sí', el cuerpo periodístico argumentó que estaba haciendo su trabajo. Si bien una de las familiares presentes accedió a darles una nota, la periodista no esperó a que culminara la lectura de la proclama y el camarógrafo continuó filmando a los familiares, sin respetar el espacio ni el momento. Luego, se alejaron increpando a las asistentes y acusándolas de violencia", indica el Encuentro de Feministas Diversas.



Aclaran que "no hubo violencia en ninguna intervención y siempre se pidió con buen tono que se respetara el dolor inmenso de una familia destrozada".

"Nuestras muertes no son un espectáculo que suma puntos de rating. No tenemos que ‘salir sí o sí' al aire a detallar nuestro dolor para alimentar morbos que nos reducen a la lástima. Resulta lamentable que ante la cruda realidad de casi 40 mujeres asesinadas este año por violencia machista, la cobertura periodística se esté centrando en este incidente, sobre el que Telemundo difunde una versión que no concuerda en absoluto con la de las decenas de asistentes a la marcha. Los medios son libres de asistir y realizar una cobertura de la alerta; solo pedimos que lo hagan con respeto y sin explotar el dolor y vulnerar la intimidad de quienes están en pleno duelo", señala la comunicación.

"Frente a las violencias institucionales de medios de comunicación que hacen recaer la culpa de nuestras vulneraciones en nosotras mismas, siempre levantaremos nuestra voz. El activismo no agrede ni ataca la libertad de información. Lucha incansablemente por ella. Tres femicidios en tres días. Es emergencia nacional. Pedimos respeto para las familias de las mujeres asesinadas por la violencia machista y reivindicamos nuestro derecho a concentrar para hacer el duelo de forma colectiva y pública", concluye.

Otro comunicado



La Coordinadora de Feminismos también emitió un comunicado en la misma línea: "Cuando una mujer dice No es No. En la alerta feminista de ayer jueves 27 de diciembre no hubo agresión física a la prensa".

"La Alerta Feminista de ayer jueves 27 de diciembre fue particular porque estaban presentes familiares y amigxs de una de las mujeres asesinadas por la que marchamos. Como todas las veces que salimos a la calle marchamos juntas, hicimos la ronda, nos abrazamos, leímos la lista de los feminicidios del año y la proclama de forma colectiva. No hubo agresión física. La familia ya había explicitado que no quería hablar en la alerta con los micrófonos que ofrecimos ni con periodistas. Cuando la periodista y el camarógrafo del canal 12 fueron donde estaba la familia y le colocaron la cámara con el foco en la cara, compañeras se acercaron y les plantearon que no filmaran. Hubo cierta molestia por parte del móvil del canal porque no querían dejar de hacer la nota entonces hubo que insistir en que no la hicieran y respetaran a la familia", remarca el comunicado.

El texto completo puede leerse a continuación: