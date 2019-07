Encuentran cuerpo del magnate indio del café desaparecido

Internacionales

V.G. Siddhartha, de unos sesenta años de edad, fue visto por última vez el lunes, por su chofer, caminando en un puente en el estado de Karnataka (sur de India). Al cabo de un cierto tiempo, al ver que no regresaba, el chofer del magnate del café alertó a las autoridades.

Buzos de la policía, ayudados por pescadores locales, buscaron en las aguas del río Nethravathi, cerca de la ciudad de Mangalore. Fue un pescador quien halló el cuerpo a orillas del río.

"El cuerpo de Siddharta fue hallado temprano esta mañana", dijo el subcomisionado de la policía de Karnataka, Sasikanth Senthil, a la AFP.

"Hemos enviado el cuerpo para la autopsia y estamos esperando los resultados", agregó.

Según la prensa local, V.G. Siddhartha estaba en un estado depresivo debido a problemas financieros.

Varios medios de comunicación publicaron una carta de Siddhartha dirigida a los accionistas de las empresas en la cual lamentaba abandonar "a la gente que confió en él".

"Luché durante mucho tiempo pero hoy he abandonado porque no podía soportar más la presión de uno de los socios que me forzaba a comprar sus acciones", dice la misiva, que se parece a una carta de despedida.

La familia de V.G. Siddhartha, presente en el comercio del café desde hace 130 años, es dueña de 12.000 hectáreas de plantaciones y su sociedad Amalgamated Bean Company (ABC) es el principal exportador de café verde (sin tostar) de India.

En 1996 lanzó la cadena Café Coffee Day, con 1.700 comercios en India e implantada también en Malasia, Egipto, República Checa y Austria.

Coffee Day Enterprises, cuya acción perdió 20% de su valor el martes tras conocerse la noticia de la desaparición de Siddhartha, afirmó que "garantizará la continuidad del negocio".

AFP