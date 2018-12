En un año atípico en lo agropecuario, la vaca volvió a ser líder en todo

Economía

"Cuando el país se cocinaba en la feroz sequía del verano pasado, y todos los diagnósticos y todos los pronósticos auguraban un desastre, la vaca nuevamente disputó y ganó el primer puesto entre todos los rubros productivos, con resto para tirarle un cabo al Uruguay que se asfixiaba en la seca de las finanzas".

Así comienza el análisis que el consultor ganadero Jorge Chouy publica en la web de la consultora Seragro

"La ganadería de carne -incluso con el viento en contra- vuelve a batir récords de producción, exportaciones e ingresos sectoriales", destaca el experto.

Entre los factores responsables de este suceso de la ganadería, el experto destaca "el tiempo climático, caracterizado por pronunciados vaivenes: sequía intensa en verano, otoño templado y llovedor, invierno crudo, primavera perfecta que desemboca en los diluvios en diciembre".

"Entretanto, creció el pasto y fue bien aprovechado", detalla.

"En este año que finaliza, la faena industrial, contrariando todos los pronósticos supuestamente entendidos (empezando por casa), ha estado todo el período en niveles superiores a los del año anterior y va a finalizar igual, o algo por encima", explica Chouy, aunque no todo es optimismo en su análisis.

"Hay en los campos menos vacunos y menos lanares. No es sinónimo de menor producción, pero se prende una luz de alerta: si no se modifican la estructura del rodeo (hacia un aumento de las vacas de cría) o los índices de productividad (con mayores porcentajes de preñez), no puede sostenerse una extracción del orden del 24-25% del rodeo, como la que está habiendo", expresa.

"El problema mayor, el que no permite ser optimista, es el entorno económico negativo. El atraso cambiario, que no promete corregirse (mucho menos en un año electoral), pone una pata enorme encima de las empresas ganaderas y, en general, de todas las productoras de transables", puntualiza.