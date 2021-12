En tres días, 17 funcionarios del Inisa pasaron por el Banco de Seguros

Locales

El Sindicato del Instituto del Niño y el Adolescente (Inau) responsabilizó al directorio del Inisa de diferentes episodios de violencia, que se sucedieron en los últimos días en centros de rehabilitación adolescente. “No queremos dejar sin atención a los adolescentes en privación de libertad, pero en caso de no haber un giro drástico de timón, haremos lo que sea necesario para no tener un trabajador más lesionado”, indicaron en un comunicado.

“Esto no debe ser solamente un titular de prensa, sino que debe urgentemente interpelar a la clase política, a los jerarcas de gobierno y a todas las personas que tienen responsabilidad en la temática”, señala el documento que se dio a conocer en las últimas horas de este sábado.

“Para los compañeros y las compañeras que trabajan en la atención directa del INISA, no existe la tranquilidad, paz, las condiciones seguras de trabajo, ni la seguridad”, advierten.

“Esto lo venimos anunciando desde hace muchos meses, prácticamente desde que se inició la gestión de este nuevo Directorio. Las respuestas tardías e insuficientes terminan agravando los problemas”. El gremio denuncia que la integrantes del directorio “no se hablan”.

“Actúan en forma descoordinada, toman por lo tanto decisiones de forma errada, y fundamentalmente en cuestiones tan serias como es la seguridad. No están preparadas para la tarea, no tienen idea de lo que hacen y eso hace que todo el sistema se convierta en una bomba de tiempo”.

El texto aclara que “la Mesa Sindical del INISA está sesionado en forma permanente, y se está trabajando con la responsabilidad que amerita un servicio esencial como es el INISA. No podemos ni queremos dejar sin atención los adolescentes en privación de libertad, pero en caso de no haber un giro drástico de timón y una señal clara de que las autoridades se están tomando este asunto con la seriedad que corresponde, haremos lo que sea necesario para no tener un trabajador más lesionado”.