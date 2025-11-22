En seis meses de 2025, Uruguay superó el total de personas exiliadas de todo 2024

Locales

Montevideo Portal

Uruguay recibió más de 70.000 personas exiliadas en el primer semestre de este año y superó, así, al total registrado durante todo el año pasado.

Entre enero y junio de 2025, hubo 70.829 personas forzadas a huir de sus países y apátridas que vinieron a Uruguay, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Se trata de 2.176 personas más (3,17%) que la totalidad de las registradas en 2024, cuando fueron 68.653.

A su vez, del total registrado durante el primer semestre de este año, 1.461 personas fueron refugiadas, 31.975 solicitantes de asilo (es decir, que pidieron la condición de refugiado y están pendientes de resolución), una sola persona apátrida y 37.391 personas que “necesitan protección internacional”; respecto a este último grupo, Acnur las define como “personas venezolanas que se encuentran en el país, pero que no han solicitado asilo o son refugiados reconocidos”.

Respecto a este último punto, el organismo de Naciones Unidas indica que, de las 1.461 personas refugiadas entre enero y junio, la mayoría son de Venezuela: el 60,2% (879 personas) corresponden a dicha nacionalidad.

Otros países observados en la lista son Colombia (186 refugiados), Siria (69), Cuba (50), El Salvador (48), Nigeria (27) Rusia y Ucrania (18 cada una) o Angola y Camerún (14 cada una).

Sin embargo, los solicitantes de asilo son principalmente ciudadanos cubanos, de acuerdo con los datos de Acnur. De los 31.975 registrados entre enero y junio, 26.626 (83,7%) vienen de la isla caribeña. Venezuela aparece segundo en esta lista, con 3.338 solicitantes de asilo, y República Dominicana tercero con 1.608. También hubo solicitantes colombianos (99), peruanos (67), ecuatorianos (31), senegaleses (23), rusos (19), argentinos (17), brasileños (16) y marroquíes (16).

En el primer semestre de este año se cursaron 8.386 solicitudes nuevas de asilo, cuando en todo 2024 fueron 9.315. Acnur recalca que, de esas más de 8.000, ha asistido a 5.317 este 2025.

Al respecto, según las cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el 12% de los refugiados y solicitantes de asilo a diciembre del año pasado eran niños o adolescentes de entre 0 y 17 años (divididos en un 6% de sexo masculino y femenino). El 88% restante fueron personas de 18 años o más; de esas, 53% fueron hombres y 35% mujeres.

El año pasado, la Comisión de Refugiados —integrada por Acnur, Cancillería y el Ministerio del Interior— reconoció a 40 personas como refugiadas, rechazó a una y archivó el caso de otras 2.427. En el primer semestre del 2025 se aprobaron 116 y se archivaron 6.907, y no hubo rechazos.

Acnur lanzará oficialmente una campaña el próximo lunes 24 de noviembre para “prevenir la xenofobia hacia las personas refugiadas y promover la convivencia en Uruguay”. Su mensaje central es “Cuidá a quienes tenés al lado. Vengan de donde vengan, sean quienes sean”, y tiene como objetivo “sensibilizar a la sociedad uruguaya y promover actitudes positivas hacia las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas que residen en el país”.

La Intendencia de Montevideo lanzó la 5ª edición del Mes de las Migraciones, que va desde el 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2025.

