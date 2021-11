En primeros 10 meses del año se registraron 104 denuncias de violencia de género por día

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber; la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; y la encargada de la Dirección General de las Políticas de Género del Ministerio del Interior, Angelina Ferreira, encabezaron una rueda de prensa este lunes en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Los datos, que fueron recabados por la dirección anteriormente mencionada y por el Observatorio de Violencia y Criminalidad, se destaca que en los primeros 10 meses del año 2018 se registraron 32.779 denuncias, mientras que en 2019 fueron 32.832, en 2020 33.122 y 31.661 en 2021.

“A partir de los eventos registrados en los 10 primeros meses del 2021 se realizó una muestra a nivel representativa a nivel nacional y se observa que un 38,8% se trata de situaciones entre familiares consanguíneos; un 60,7% de las situaciones de violencia doméstica son entre parejas, exparejas o personas que mantuvieron un vínculo afectivo sexual; y el restante personas que convivían, pero que no eran parejas o familiares”, señala el informe del Interior.

En tanto, la cartera de seguridad explicó que, dentro de las víctimas por este tipo de violencia, un 75,8% son mujeres, mientras que un 24,2% son hombres. La cifra se da vuelta si hablamos de personas indagadas. En este sentido, el informe indica que el 77,9% de los indagados son hombres mientras que un 22,1% son mujeres.

“Por otra parte, se destacan datos específicos del fenómeno, por ejemplo, en el 55,6% de los casos se detectaron medidas cautelares o de protección, en un 49,3% de las situaciones se detectó la presencia de niños niñas y adolescente, en un 3,4% la presencia de armas de fuego”, añadieron.

En los primeros 10 meses se registraron un total de 31.621 denuncias, lo que significa 104 denuncias por día, una cada 14 minutos.

Homicidios a mujeres

En 2019 se registraron 26 homicidios a mujeres, en 2020 se registraron 30 y en 2021 se registraron 31 homicidios. Al desagregar los homicidios a mujeres en las principales circunstancias nos encontramos que el 81% fue en un contexto de violencia doméstica y de género, el 13% corresponde a otra circunstancia fuera del ámbito doméstico y un 6% se desconocen las circunstancias precipitantes ya que son homicidios en investigación.

En cuanto a los homicidios a mujeres en contextos domésticos, en los primeros 10 meses del 2019 se registraron 21 casos, en 2020 13 casos y en 2021 se registraron 24 homicidios. Se observa que la mayoría de las mujeres fueron asesinadas por una expareja o pareja en primer lugar, y en segundo lugar por un familiar.

Con respecto a los femicidios, es decir, aquellas situaciones en donde existen elementos que hacen presumir la existencia de odio, desprecio o menosprecio contra una mujer por su condición en los primeros 10 meses del año 2019 se registraron 17 femicidios, 16 en 2020 y 21 en el 2021 homicidios por violencia basada en género.

Autoridades

La encargada de dicha dirección brindó una breve ronda de prensa en donde aseguró que, según los datos estadísticos al día de la fecha, hubo una baja de los femicidios en la franja etaria de mayores en los últimos dos años, pero que aumentó este año en una franja más joven.

“Eso es algo que nos tiene que alertar a todos y que las instituciones debemos abordarlo con una mirada en nuestros jóvenes y en campañas que se están realizando dirigidas a nuestros jóvenes”, sostuvo.

Consultada sobre si hay una explicación para estos números, Ferreira dijo que ese análisis se hace de una forma interinstitucional. “Los datos sirven para sacar una foto, ver cómo está la situación y de ahí empezar a ver las acciones a tomar en la materia”, señaló.

“El año pasado se incrementó la cantidad de tobilleras y eso fue acompañado de un incremento de recursos humanos y logísticos. No es solo monitorear, sino que es todo un proceso. La idea no es bajar el funcionariado y los recursos, hay que fortalecerlos. No solo la cantidad, sino la calidad, el conocimiento y la formación de esos recursos humanos”, concluyó.

Finalmente, Heber brindó un discurso en el que felicitó, en primer lugar, a la Dirección Nacional de Políticas de Género en la figura de la comisaria general y todo su equipo, que están “colaborando” en esta división “tan importante”.

“Para nosotros es muy significativo la jerarquización de esta discusión. Todavía no entiendo por qué no podemos discutir los cuestionamientos que se han hecho a esta dirección, que solo busca articular políticas, coordinar acciones e instrumentar mejor y más consciencia. Sobre todo, en la capacitación, que implica tener a nuestro personal debidamente consciente de lo que es este tema, no solamente para visualizarlo como ha dicho la vicepresidenta, sino también otra cosa, que es peor, que es tratar de minimizar los hechos. que es tan grave. Minimizarlos significa negar una situación que los números muestran el trabajo que tenemos que hacer por delante”, afirmó.

En este sentido, el secretario de Estado reconoció que, si bien los números son una “foto” de la situación, sí marcan tendencias y, en términos generales, que se mantengan algunos de estos datos es una “mala noticia”, consideró Heber.

“No podemos no hacernos responsables de la violencia que sucede. La primera que llega es la policía, por la denuncia, por los elementos que se tienen quedar, por tanto, nosotros tenemos una muy importante responsabilidad en esto y lamentablemente hemos visto delitos”, opinó.

“Es verdad teníamos 1.200 tobilleras en junio del 2020 se arrendó por parte del exministro Jorge Larrañaga 500 tobilleras, hoy tenemos 1.700 y conectadas hay 1.540. Esto es una inversión importante, son 7 millones de pesos que estamos invirtiendo y seguramente vamos a tener que invertir mucho más, pero el hecho de que se haya tenido y que se tenga 1.700 es un hecho relevante, además de la custodia presencial, que esto nos insume mucho, pero debemos hacerlo. Si funciona mejor la tecnología tendremos la oportunidad de no dedicar tanta policía, pero la custodia tiene que estar”, agregó.

Finalmente, el secretario de Estado expresó que estamos “muy buenas manos” y aseguró que todas las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía comparten la “preocupación” y que es un motivo más para trabajar duro y bajar lo que es un “flagelo para nuestra sociedad”.

