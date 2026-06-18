En orsai: edil opositor “escrachó” a oficialista que miraba el Mundial en plena sesión

Alejandro Repetto, edil de Canelones por el Partido Nacional, criticó públicamente la conducta de su par frenteamplista Juan Ripoll durante una sesión celebrada el pasado martes.

“Mientras la Junta Departamental debatía uno de los temas más importantes del día, el edil Juan Ripoll tenía la atención puesta en otra cancha”, escribió Repetto en redes sociales.

“Las imágenes muestran que, en pleno tratamiento de un asunto de relevancia para el departamento, el edil decidió seguir un partido de fútbol desde su teléfono celular. Una actitud que genera preocupación y que transmite una señal equivocada a los vecinos que esperan seriedad, compromiso y respeto por el trabajo legislativo”, añadió el curul.

En sus redes, Repetto compartió fotos y videos, planos cenitales en los que se ve la pantalla del celular de Ripoll, con imágenes del partido entre Irak y Noruega, disputado el martes en Boston, Estados Unidos.

“Los canarios nos eligieron para estudiar expedientes, escuchar reclamos y defender los intereses de la gente, no para distraernos mientras se discuten asuntos que afectan la vida de miles de ciudadanos”, añadió el edil opositor.

“La pregunta es sencilla: si un tema no merece la atención de quienes fueron electos para tratarlo, ¿qué mensaje se les está dando a los vecinos que esperan respuestas?”, planteó.

“La función de edil es una responsabilidad. Y esa responsabilidad exige estar presente, atento y comprometido con cada debate que se desarrolla en la Junta Departamental”, concluyó.