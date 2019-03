En la previa del 8 de marzo, el recuerdo conmovedor de los padres de Lola Chomnalez

Locales

"En ese momento yo no conocía el término femicidio", dijo Adriana Belmonte, que asegura que el cuarto de Lola sigue estando tal cual ella lo dejó: "Me parece que ahí está su aroma, por ahora no lo quiero alterar".

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el diario La Nación realizó un especial titulado: "Femicidios de menores: las huellas del dolor y la vida después de la pérdida", en el que entrevistan a los padres de varias víctimas menores de femicidios.

En Argentina, se estima que se cometen al menos dos femicidios por mes de jóvenes menores de 18 años. En la mayoría de los casos las niñas fueron interceptadas en sitios que frecuentaban como la escuela, el transporte público, el boliche o en sus propios hogares.

Entre los entrevistados se encuentran Adriana Belmonte y Diego Chomnalez, padres de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en Valizas, un crimen aún sin resolver. Emocionados, ambos recordaron a su hija en la entrevista, en la que rescatan los recuerdos más que la violencia del final de la adolescente.

"En ese momento no se manejaba, o yo no conocía el término femicidio. Y por mucho tiempo lo desconocí. La verdad es que pensaba que la íbamos a encontrar. No imaginé que el encuentro iba a ser así, con el cuerpo de Lola muerta. Me negué a reconocer el cuerpo. Preferí no hacerlo, fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento, recordar a Lola como lo que ella era, luz, y no lo que yo iba a ver, que me daba mucho temor de que estuviera muy lastimada", señaló Adriana.

"No volví a entrar al cuarto de Lola, Diego sí; se mantiene como ella lo dejó en su momento, el momento de irse. Siento que es remover mucho dolor. Prefiero que esté ahí, me parece que ahí está su aroma, por ahora no lo quiero alterar", apuntó, para agregar luego: "Tengo muy presente su sonrisa. Tenía miedo de olvidarme de la voz o de la risa, pero la describiría cómo un rayo de luz"

Su padre, Diego, se refirió también a Claudia Fernández (la madrina de Lola) y a su pareja Hernán Tuzinkevich, que fueron quienes llevaron a la adolescente a Valizas. "Con Claudia o Hernán no tenemos ningún vínculo, nunca se presentaron. Pensamos que lo habrían hecho, Ellos viven en su agujero negro, que es un agujero que les pertenece, ellos lo crearon", dijo.

También encontró un lado positivo a los recuerdos de Lola. "Tenemos una alegría inmensa al recordarla. El dolor está, pero logramos transformarlo en lo que era ella, que era un ser así, un mini Cristo, alguien que viene a ayudar a la gente", dijo.