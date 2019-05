En caso Gavazzo, Sendic achaca responsabilidades al “entorno” del presidente

Política

Hay impunidad porque no hemos podido llegar a la verdad, no hemos podido obtener la cooperación (de militares y ex militares) que permita saber dónde están los desaparecidos, quiénes fueron los responsables y conocer la verdad de lo que ocurrió", expresó el ex vicepresidente en declaraciones al noticiero Informe Nacional, de Radio Uruguay.

Asimismo, consideró que desde el gobierno "faltó impulso y fuerza para llevar adelante determinados procesos", señalando a modo de ejemplo el accionar de los tribunales de honor que "postergaron una causa judicial".

"Estos tribunales se anunciaron en 2013y terminaron informando haces unas semanas.

Sendic afirmó que "hay que trabajar para seguir buscando la verdad", y en ese sentido opinó que "el clamor de la pasada Marcha del Silencio, que fue tremendo, demuestra un respaldo de la sociedad a esos familiares y madres que exigen un mayor compromiso con la búsqueda".

Posteriormente, reconoció que el presidente Tabaré Vázquez "fue uno de los que impulsó ese trabajo y buscó que se supiera la verdad y que se investigara, pero en su entorno el manejo que se hizo no fue el mejor, y terminó con un expediente que se firmó sin ser leído".

Interrogado acerca de si se refería a la figura del secretario Miguel Ángel Toma, Sendic manifestó que se refería a ese funcionario y a "todas las personas que tuvieron que ver con el expediente", a quienes dijo no conocer. "Supongo que se estará investigando. Fue un hecho grave, aunque yo no le atribuyo la responsabilidad al presidente", remarcó.

En declaraciones anteriores, hechas poco después de la divulgación del contenido de las actas de los tribunales de honor, Sendíc sí había responsabilizado a Vázquez, asegurando que dependía de él "leer los expedientes".