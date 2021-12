En Presidencia “no hay información” de informes jurídicos por adenda con Katoen Natie

Política

En la órbita del presidente “no hay más información” que la entregada a los senadores del FA, aunque no quiere decir “que no exista”.

El juez Gabriel Ohanian Hagopian concluyó en una sentencia que “no existe información” en Presidencia ni del informe jurídico ni del informe económico de la adenda previo al acuerdo portuario del gobierno con la empresa Katoen Natie por el que se le concede la operativa hasta 2081.

La sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, se dio luego de que los senadores por el Frente Amplio (FA), Charles Carrera, Mario Bergara y Eduardo Bonomi presentaran una acción de acceso a información pública al amparo de lo establecido por la ley 18.381, contra la Presidencia de la República.

Los senadores habían solicitado, “copia de todas las actuaciones administrativas que determinaron la suscripción de la adenda, incluido el expediente a través del cual se tramitó” y “los informes jurídicos y económicos previos a la suscripción de la adenda al acuerdo entre la empresa Katoen Natie y el Estado uruguayo”.

El senador Carrera dijo a Montevideo Portal que “al concluirse que no existió esa información no se dio vista al Tribunal de Cuentas”.

La sentencia señala que “la Presidencia de la República solo ha dado respuesta categórica a uno de los puntos que integran la demanda, el referido a ¿quién redactó el proyecto de adenda y quién o quiénes lo suscribieron? expresando que la redacción fue efectuada por la Presidencia de la República en consulta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)”.

En relación al acceso de los informes jurídicos y económicos previos a la suscripción de la adenda al acuerdo entre la empresa Katoen Natie y el Estado uruguayo, y si se envió la adenda a intervención del TCA “se responde que no surgen en Presidencia otros antecedentes”, dice el texto.

“Al brindar sus explicaciones la parte demandada no indicó - en caso de que dichos informes existan- donde podrían hallarse, ni tampoco admitió lisa y llanamente que no existen, limitándose únicamente a expresar que en el ámbito de la Presidencia no hay más información que la ya entregada”, sostiene el juez en la sentencia.

En ese sentido, el juez concluyó que “dentro del área competencial de la Presidencia de la República no existe la información que reclaman los accionantes”.

Además, el juez explica que “no está en juego en obrados el acceso a la información pública pues en autos no existe dicha información” y la demanda “carece de objeto al no existir en Presidencia de la República la información que se reclama”.

“La conducta procesal de las partes no amerita la imposición de sanciones”, concluyó el juez Gabriel Ohanian Hagopian.