En Catar, Lacalle Pou hizo énfasis en la profundización del vínculo económico

Durante su visita a Catar, el presidente Luis Lacalle Pou reafirmó el entusiasmo de Uruguay para profundizar la cooperación económica con dicha nación, según medios locales. Instó a establecer, además, relaciones comerciales a largo plazo entre ambos países.

Reunido con diversos empresarios cataríes, Lacalle Pou manifestó que busca fortalecer las relaciones bilaterales, particularmente en el campo económico. En este sentido, alabó el desarrollo en infraestructura y varios otros aspectos de Catar, para también apuntar que Uruguay puede ofrecerles muchos incentivos para invertir en el país.

Aseguró, entonces, que nuestro país tiene "enorme potencial y un fuerte deseo" de que ambos actores concreten una sólida relación comercial, según informó Qatar News Agency.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Catar, Mohamed bin Twar Al Kuwari, mostró anhelo de que el encuentro con el mandatario uruguayo siente las bases para una nueva fase de cooperación entre los dos países en los campos económico y comercial. A pesar de las relaciones cercanas y acuerdos firmados entre la nación sudamericana y del Oriente Medio, su intercambio comercial aún es débil, remarcó la autoridad local.

De acuerdo con información disponible en Uruguay XXI, en 2020 Uruguay no tuvo exportaciones hacia Catar, pero sí registró importaciones. Así, nuestro país le compró "abonos minerales o químicos nitrogenados" por 2 millones de dólares y "azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal" por 1 millón de dólares.

En este marco, Al Kuwari subrayó la importancia de intercambiar visitas mutuas y delegaciones comerciales e información entre las naciones para desarrollar aún más su volumen comercial. El vicepresidente de la cámara catarí llamó a los empresarios de ambos países a "abrir nuevos canales de cooperación económica" para explorar oportunidades de inversión.

La autoridad local afirmó, así, que Uruguay y Catar podrían cooperar en varios sectores, tales como agricultura, seguridad alimentaria, comercio, deportes, turismo, servicios e infraestructura.

Victoria Francolino, directora general para Asuntos Económicos Internacionales de Uruguay, comentó que se está estudiando la posibilidad de incrementar coordinación bilateral en la firma de acuerdos de cooperación entre las cámaras de comercio de los dos países. A esto se le suma el desarrollo de una plataforma en línea que reúne a empresarios uruguayos y cataríes para discutir asociaciones mutuas.

