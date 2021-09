Embajadora británica informó “por cortesía” a Argentina que habrá stand de Falkland

Política

Como desde hace varios años, la disputa entre británicos y argentinos por las islas sureñas se recuerda antes de llegar la primavera en el Prado.

En setiembre de 2020, la embajada argentina rechazó que “en un stand británico, en una exposición privada de agricultura en Montevideo, se pretenda promover a las Islas Malvinas como una entidad diferenciada de Argentina”, y apeló “al tradicional apoyo de Uruguay en la Cuestión Malvinas para evitar que el hecho se repita”.

Este viernes la embajada británica en Montevideo, Faye O’Connor, le comunicó a su par argentino, Alberto Iribarne, que el próximo viernes 10 de setiembre, cuando se inaugure la Expo Prado 2021, en stand británico se promoverá Falkland Islands. “Se lo comunicamos por cortesía diplomática”, dijo la embajadora a Montevideo Portal.

El contacto telefónico entre ambos embajadores se da semanas después de un intercambio epistolar entre el representante argentino en Uruguay y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Luego de que la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita celebrara Falklands Days en Twitter, Iribarne le envió una carta. "Al rechazar su contenido (en referencia al tuit), me permito recordarle que la Cuestión de las Islas Malvinas es de extrema sensibilidad para nuestro país”, decía la misiva del diplomático dirigida a Pérez Bonavita y Manini Ríos.

“Somos parte de algo más grande y el reclamo que hace Argentina sobre el archipiélago nos comprende a todos”, respondió el líder de Cabildo. Por su parte, la diputada dijo: “Nunca realicé ningún dicho respecto a la situación del reclamo argentino sobre las islas ni sobre la guerra de las Malvinas (…) Sí me interesan las islas de manera turística, ya que las considero un hermoso destino que las personas deberían conocer, y no dejan de ser nuestros vecinos también, por eso es importante conocer las islas”.

En medio de estos cruces, la embajadora británica destacó que Argentina y Reino Unido son “enormes aliados”. “Nosotros colaboramos mucho con Argentina. Somos aliados de muchos otros asuntos. Como relaciones diplomáticas responsables, cuando podemos colaborar, colaboramos. Por ejemplo, esta semana tuvimos una conversación con ellos a nivel ministerial sobre cambio climático. Son aliados enormes de nosotros y valoramos mucho la colaboración, y las relaciones con ellos. Pero obviamente, como existen en algunas relaciones diplomáticas, hay puntos en los que no estamos de acuerdo y las Islas Falkland es uno de ellos”, dijo la embajadora.

“Nosotros siempre insistimos que los isleños tienen su derecho a autodeterminación. Hubo un referéndum recientemente (año 2013) en el que el 99,8% de los isleños dijeron que querían ser parte del Reino Unido. Pero el stand en la Expo Prado no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con este tema. Tiene todo que ver con las relaciones entre los isleños y Uruguay en términos de comercio, agricultura y turismo. Y estos vínculos han existido por muchísimos años. Había muchos isleños que vinieron a Uruguay para recibir su educación secundaria en el British Schools. Hay muchísimos vínculos en términos del sector de agricultura que obviamente es el tema central de la Expo Prado. Son vínculos actores del sector privado en agricultura, relacionado con la crianza de ovejas, la lana. Entonces, nosotros queremos apoyarles en seguir conversando con sus socios, conversando con la gente con la que ya trabaja, de una manera muy técnica y muy práctica”, agregó.

La embajadora sostiene que “esto no tiene nada que ver con asuntos políticos”. “Nosotros no pretendemos cambiar la opinión de Uruguay relacionada con eso, no pretendemos cambiar la posición de Argentina. Simplemente queremos darles a los isleños la posibilidad de seguir en conversación con socios uruguayos que ya existen”, explicó.

“No es nuestra intención levantar la temperatura, levantar cualquier tensión que pueda existir. Argentina tiene su posición. El Reino Unido tiene su posición. Los isleños tienen su posición. Y Uruguay tiene su posición. Y no es nuestra intención cambiar nada de eso o cambiarlo, sino dejar a los isleños seguir negociando con socios de muchos años. Y espero que todos puedan respetar eso”, concluyó.

Otros lazos

El miércoles a las 7 de la mañana la embajadora británica partió hacia el litoral para una recorrida de dos días por Río Negro y Soriano. Descartó viajar en su auto eléctrico, porque su marido lo necesitaba, también descartó la Land Rover, y optó el Jaguar.

Tras una visita a la escuela Altos del Perdido, en el este de Soriano, fundada en el siglo XIX por los hermanos británicos Charles y George Drabble, el vehículo quedó enterrado en el camino y requirió de la colaboración de varios vecinos para poder seguir. La embajadora compartió en su cuenta de Twitter un video del momento. Quien logró sacar el auto de lujo, se llevó de regalo una lata de galletitas del palacio de Buckingham.

Es posible que regresemos un poquito tarde a Montevideo hoy. No me digan que la gente de Altos del Perdido no es lo mejor! #InteriorProfundo pic.twitter.com/WTrpMYlgHk — Faye O'Connor (@FayeOConnorFCDO) September 2, 2021

“Yo quería ver qué artefactos tienen, para conocer más sobre la historia de la escuela, y conocer también cómo funciona la educación en lugares remotos rurales de Uruguay hoy en día, entender un poquito más el país”, dijo la embajadora a Montevideo Portal.

“Me quedé impresionada con lo que la profesora que vive ahí y está haciendo con sus cinco alumnos, que van de la edad de cuatro a 10 años, y qué felices son esos alumnos y cómo están aprendiendo y viendo oportunidades. Eso me parece muy importante como parte de la oferta del sistema educativo en Uruguay ahora”, dijo O’Connor.

En segundo lugar, la diplomática quedó impresionada con artefactos del museo, desde materiales educativos del siglo XIX hasta cartas personales. “Les recomiendo a todas las personas que les interesa la historia entre el Reino Unido y Uruguay que vayan allá”, destacó.

Por último, la embajadora aseguró que su visita a Soriano y Río Negro tiene tres aspectos. En primero lugar, entender mejor el país. “Estoy convencida que un país es más que su capital, por eso quería hablar con la gente y conversar sobre preocupaciones y desafíos”, contó, y por ello se reunió con los intendentes de ambos departamentos.

“El segundo aspecto tiene que ver con celebrar las relaciones históricas. En Río Negro fui al frigorífico Anglo, y en Soriano a Cardona donde vi un helicóptero donado por el Reino Unido a Uruguay”, agregó.

“El tercer aspecto tiene que ver con los lazos para el futuro. Por ejemplo, hablé mucho con los dos intendentes sobre las perspectivas para más colaboración en relación a lo agropecuario, sobre el cambio climático, cómo bajar las emisiones en ese sector, cómo hacer una agricultura más sustentable, sobre agrotecnologías. Fue un vistazo hacia el futuro”, dijo la embajadora, que plantó algunos de “Los 95 árboles de Artigas”, que tienen la dualidad de buscar fortalecer los lazos históricos y fomentar más vínculos hacia el futuro.

