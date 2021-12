Embajador de España destacó que su país es el que más millones invierte en Uruguay

Economía

José Gómez-Llera dijo la inversión es de US$ 8.554 millones, y que esta nación es “el principal receptor per cápita" de capitales españoles.

Montevideo Portal

En el marco de una cena de fin de año organizada por la Cámara Española de Comercio, el embajador de España, José Javier Gómez-Llera, aseguró que su país “es el primer inversor en Uruguay”.

El diplomático realizó un breve discurso en el evento al que concurrió el presidente, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y que también contó con la presencia del reconocido economista español-uruguayo Enrique Iglesias.

Gómez-Llera afirmó que existe “una gran amistad entre Uruguay y España”, al tiempo que señaló “que desde los años 1990 cuando las empresas españolas se lanzaron al mundo, se han mantenido las inversiones en América Latina, que ha sido el trampolín para la negociación de nuestras compañías”.

“En esto Uruguay ha sido y es un caso muy destacable. En el año 2019 Uruguay fue el destino número 15 de la inversión española en todo el mundo. Una posición extremadamente elevada teniendo en cuenta la población y el tamaño de la economía”, sostuvo Gómez-Llera, y añadió que el país ocupa el mismo puesto que Italia a la hora de recibir inversiones españolas.

Agregó que en lo que respecta a América Latina, Uruguay si situó en 2020 como el quinto destino de inversiones españolas, por detrás de países “muy grandes como Brasil, Argentina, Chile y México”.

“Según estadísticas del Banco Central de Uruguay, España se ha convertido en el primer inversor extranjero en este país, con un stock de inversión de US$ 8.554 millones. Aunque la inversión haya caído en 2020 debido a la pandemia, los datos de los que disponemos sostienen que España sigue manteniendo ese primer puesto”, dijo Gómez-Llera.

El embajador sostuvo que por detrás de España en inversiones, se ubican países como Argentina (US$ 4.482 millones), Suiza (US$ 4.396 millones) y Estados Unidos (US$ 3.476 millones).

“Es la mitad o menos de lo invertido por las empresas españolas. Y estamos hablando de valores absolutos, pero si consideramos en términos relativos si se considera población y PIB Uruguay es el principal receptor per cápita de inversión española. Esto demuestra que Uruguay es un destino preferente, atractivo y seguro para las empresas españolas”, consideró el diplomático.

