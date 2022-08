Embajada uruguaya en Argentina gastó 8.795 dólares en fiesta de la que participó Lacalle

Locales

Luego de que el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani presentara un pedido de informes para conocer los detalles de la fiesta en la que participó el presidente Luis Lacalle Pou, entre otras autoridades, y otras celebrities de la farándula argentina como Mirtha Legrand, la Embajada de Uruguay en Argentina brindó algunos datos de la celebración, por ejemplo, el gasto en el que se incurrió para realizar dicho evento.

En ese sentido, el jefe de la misión diplomática en Argentina, Carlos Enciso, aseguró que se vio “sorprendido” por las reacciones políticas respecto al evento, aunque aseguró que “dista mucho de lo que la mayoría de los uruguayos expresaron” sobre cómo se posicionó el país ante actores políticos, sociales públicos y empresariales.

Enciso apuntó que el evento fue cubierto con la partida de etiqueta designada para el trimestre y que también se recibieron varias donaciones de productos. Ante el pedido de informes, el embajador reveló que el evento implicó un gasto menor a los US$ 10.000, una cifra menor al presupuesto asignado para etiqueta en el trimestre, que es de US$ 12.000.

“Es tradicional que el trimestre en el que cae agosto sea el fuerte del año. Y aun con el trimestre en curso nos da para decir que estamos por debajo de los US$ 10 mil. Estamos invirtiendo la partida hasta con un sobrante del propio trimestre por todo el tema de los festejos por el 25 de agosto”, afirmó Enciso.

Según los datos aportados por el embajador, el catering significó un gasto de US$ 2.027,15; la bebida, US$ 698,25; el personal contratado y propio para el servicio US$ 2.944,40; la fotografía, US$ 251,17; y el alquiler de mobiliario, US$ 2.874,17. El total fue de US$ 8.795,14.

“Con habilidad, perseverancia y apoyo hemos logrado tener aportes en rubros de productos uruguayos como bebidas por bodegas uruguayas e INAVI, carne uruguaya por el INAC, quesos y lácteos uruguayos por Conaprole y Lapataia y donaciones de café, espumante y otros. La cifra de donaciones es importante y cuantifica las virtudes de este evento en cuanto a cuidar el erario público”, comunicó el embajador.

Sobre la realización del evento, el embajador explicó que es un “festejo tradicional” en la Embajada en Buenos Aires que se hace cada 25 de agosto y que el Frente Amplio lo realizó hasta que vino la pandemia.

"Llegó a hacer hasta dos: una recepción al mediodía y otra de noche”, comentó, y añadió: “Nosotros volvimos al formato original por el que se apunta a la sociedad argentina en general, al cuerpo diplomático, a las autoridades nacionales de Argentina y obviamente a la gente con vínculos empresariales, sociales, culturales y artísticos con Uruguay. Tuvimos un momento especial con la presencia muy importante del presidente que nunca se había dado”.

“Si quieren hablar de gastos, hablamos de gastos. Está claro que antes (con gobiernos anteriores) se gastaba más dinero. Cuando se trata de posicionar al país, para nosotros es una inversión y aun así nos esforzamos con todo el equipo de la Embajada y el Consulado para ahorrar en cuanto se pudo”, concluyó Enciso.

Finalmente, el embajador encomendó a su equipo buscar los presupuestos dispuestos en fiestas realizadas en la Residencia del Embajador en años anteriores para demostrar que costaron más.

