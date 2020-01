Elección de Montevideo: ¿qué podría hacer la coalición para presentar un candidato único?

Política

La coalición multicolor que próximamente gobernará el país intentará ganar la elección departamental de Montevideo el próximo 10 de mayo, tarea que no es fácil ya que el Frente Amplio es mayoría hace 30 años en la capital.

Por este motivo, la forma en que se forme nuevamente la coalición para estos comicios será fundamental para ampliar las chances. Sin embargo, hasta ahora no hay una sola resolución tomada: ni bajo qué lema se presentará, ni quiénes la integrarán, ni quién será el candidato.

El principal inconveniente parece ser el lema (partido) bajo el que se presentarán. La idea de utilizar el Partido Independiente como lema único de toda la coalición es la opción mejor vista, únicamente rechazada por Cabildo Abierto, que durante la campaña electoral de 2019 tuvo varias discrepancias con los dirigidos por Pablo Mieres.

Tanto Guido Manini Ríos como Irene Moreira manifestaron que Cabildo Abierto no desea utilizar ese lema, cosa que sí quieren los dirigentes colorados y blancos.

Así las cosas, una de las chances que puede darse, aunque hasta ahora un poco remota, es la de que el Partido Independiente, el Partido Nacional y el Partido Colorado (tal vez también el Partido de la Gente) tengan un candidato único bajo el lema del primero, mientras que Cabildo Abierto podría ir por separado con su propio candidato.

Montevideo Portal consultó a Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, quien coincidió con que "no es la fórmula que a uno más le agrade" la del Partido Independiente. Sin embargo, consideró que "la política tiene eso" de que a veces conviene ceder en algunos aspectos para lograr mejores resultados electorales.

"Nosotros hemos procurado siempre ser respetuosos de los restantes miembros de la coalición y vamos a mantener esa política. Cabildo Abierto está abierto a cualquier tipo de solución y vamos a buscar la que más pueda satisfacernos a nosotros para poder militar más cómodamente", añadió.

Igualmente, comentó que en la mayoría de los departamentos en los que ya hay acuerdos electorales se hicieron con el Partido Nacional "porque votó mejor en toda la república".

En este sentido, Domenech aseguró que la decisión de Cabildo Abierto se tomará en los próximos días y dependerá, principalmente, de los dirigentes locales.

Montevideo Portal también consultó a Mieres por este tema, quien entendió la discrepancia de los dirigidos por Manini Ríos porque así fue la tónica de toda la campaña pasada.

"Nosotros no tenemos ninguna propuesta formal. Estamos tranquilos, hemos escuchado opiniones, ha habido propuestas, pero formalmente he escuchado la postura del Partido Colorado, que quiere que el lema sea el nuestro, pero también he escuchado ciertas distancias o dudas de gente de Cabildo Abierto. Sobre nombres también he escuchado. Hay gente que manejó el de Gerardo Sotelo, que para nosotros es un gran nombre, pero no hay ninguna definición formal que hayamos recibido", señaló.

Mieres aseguró que no fue propuesta de su partido la de presentar a la coalición bajo su lema, sino que surgió "de gente del Partido Nacional y del Partido Colorado".

Sin embargo, Mieres manifestó que la única condición para volver a formar una coalición es que "se haga en torno a una figura fuerte que sea capaz de ser consensual".

Por este motivo, entiende, Sotelo se transforma automáticamente en una posibilidad, aunque su nombre no salió de dentro de su partido.

"Eso salió de versión de dirigentes políticos. Gerardo recibió llamadas y el nombre se ha manejado a partir de eso. Nosotros estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Para el partido, Gerardo, si fuera el candidato, estaríamos encantados", manifestó Mieres.

Sobre las diferencias que puedan surgir dentro de la coalición, Mieres manifestó que "todos tienen el derecho de decir que ciertas opciones no son preferibles" porque "es notorio".

"Hubo diferencias en campaña electoral y no solo entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente. También entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado y entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Diferencias hubo varias en la campaña electoral. Independientemente de eso, no nos afecta a nosotros que haya opiniones diciendo que el uso del lema nuestro no es lo mejor para ellos", manifestó.

Hablaron ellos

Quien surge como principal candidato una vez descartada la posibilidad del expresidente de la AUF Sebastián Bauzá, Sotelo, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter una referencia a la campaña rumbo a la Intendencia: "Montevideo espera que se definan dos asuntos cruciales: que la oposición vote unida y que presente un programa transformador, centrado en limpieza, transporte, seguridad, buena administración, respeto a las normas y acceso de todos a los beneficios de vivir en esta gran comunidad".

Por otro lado, en una conferencia de prensa, el presidente electo y líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, manifestó que no cree que haya un deterioro de la coalición en esta nueva campaña electoral.

"Tampoco comparto que una coalición nacional deba tener un reflejo a nivel departamental. No estuvo en nuestro ánimo. Existen fricciones en una pareja, en un grupo de amigos. Van a existir. Es lógico", respondió.

Lacalle dijo que su idea es "concertar con la mayor cantidad de partidos" y manifestó que es momento de "extremar la capacidad de acuerdos".

Montevideo Portal