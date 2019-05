El título de Juan Sartori en Harvard y la aclaración del precandidato en Twitter

Política

Cuando Union Agriculture Group (UAG), la empresa que el precandidato nacionalista Juan Sartori presidió en su directorio hasta 2018, comenzó en mayo de 2013 los trámites para cotizar en la bolsa de Wall Street tuvo que entregar varios documentos y realizar un exhaustivo análisis de la compañía, que incluyó la mirada de abogados externos a la empresa.

Según informó el semanario Búsqueda este jueves, de este análisis derivó un hallazgo: Sartori no se había graduado en la Universidad de Harvard de Estados Unidos, como sí aparecía en varios documentos de la empresa anteriores a 2013.

Los documentos en los que Sartori figuraba como egresado de Harvard fueron entregados por UAG a posibles inversores en Uruguay y en Europa; también aparecía como graduado de esa universidad en reportes oficiales de la empresa, según señaló la publicación, y en un reporte anual del 2010.

Un prospecto de emisión de acciones de la empresa de octubre de 2010 incluía datos sobre el equipo de gestión de la compañía, entre los que estaba Sartori. Ahí se destaca que el precandidato es "graduado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Altos Estudios Comerciales en la Universidad de Lausana".

Según aclaró Sartori este jueves en su cuenta de Twitter, esto último es lo cierto.

"Para evitar confusiones", comenzó, y señaló que hizo su carrera en ciencias económicas en la universidad Lausana, en Suiza, y que estudió un año por un programa de intercambio en Harvard.

"1: Hice mi carrera de ciencias económicas en la Universidad de Lausana (Suiza). 2: Hice el programa de intercambio estudiantil con la Universidad de Harvard, en el último año de mi carrera".

"Entonces: estudié en Harvard un año como parte de un programa de intercambio. Me gradué de Licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Lausana (Suiza). Todos pueden comprobarlo", culminó, en una aclaración de dos tuits en un hilo de la red social.

Sin embargo, el precandidato no hizo mención ni aclaró si es cierto (o no) que figuraba en los documentos de UAG como graduado en Harvard.

Búsqueda informó que cuando UAG comenzó con el proceso para cotizar en bolsa, debió presentar toda esta información a un órgano regulador de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC); esto incluyó la contratación de abogados externos a UAG.

Los profesionales compararon los estudios de Sartori con la información de Harvard y constataron que no se había graduado en aquella oportunidad.

En el documento que finalmente se presentó a la SEC, UAG declaró que su presidente tenía una licenciatura en Negocios y Economía en la universidad suiza, "lo que incluyó dos semestres como un estudiante en la Universidad de Harvard", como aclaró el propio Sartori este jueves.

Este cambio de la información también se produjo en otros documentos de la UAG. En abril de 2013, Sartori ya aparecía como licenciado en Negocios de la HEC, mientras que en otro se dice que tenía "estudios de finanzas internacionales en la Universidad de Harvard".

Búsqueda consultó a la oficina de prensa de la Escuela de Negocios de Harvard, desde donde se respondió que Sartori no aparecía en su "directorio" de ex alumnos. "Típicamente, ser un estudiante visitante no te hace un graduado", explicó Mark Cautela, responsable de comunicación de la universidad.

