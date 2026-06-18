El pueblo de tres departamentos que celebra 99 años del plebiscito que marcó la democracia

A 99 años del primer voto femenino en Sudamérica, Cerro Chato vuelve sobre una escena que, en su momento, parecía circunscribirse solamente al contexto administrativo del país, pero que terminó inscribiéndose en la historia política regional. El próximo viernes 3 de julio, la localidad ubicada entre los departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres conmemorará nuevamente el plebiscito de 1927, cuando por primera vez las mujeres participaron de una votación formal en la región.

El acto previsto reúne instituciones locales, intendencias y actores vinculados a la investigación histórica, aunque el recuerdo no se ajusta únicamente al calendario. En el centro del relato persisten las memorias por las tensiones de origen, como la discusión territorial que motivó la consulta (se votaba a qué departamento debía pertenecer el pueblo, cosa que nunca se terminó de laudar) o la ampliación del padrón electoral que habilitó el voto femenino y también el de extranjeros.

La directora de Cultura de la Intendencia de Florida, Adela Dubra, dijo que el aniversario obliga a revisar desigualdades que exceden lo conmemorativo. “En Uruguay hay desigualdad territorial y el montevideocentrismo es real”, indicó a Montevideo Portal. Agregó que la fecha es una oportunidad para que el tema “se ponga sobre la mesa, se converse en las casas y en los liceos”, porque “Uruguay fue vanguardia con ese hecho y nació en el interior, en una pequeña localidad”.

Dubra enmarcó además el debate en el presente y remarcó que persisten brechas salariales, a la vez que vinculó la discusión histórica con las barreras actuales. “Falta mucho camino para recorrer respecto a la mujer hoy”, mencionó, y subrayó la necesidad de recordar a quienes “rompen barreras” como forma de lectura política del pasado.

Desde una perspectiva histórica, Julio Gómez García —investigador histórico nacido en Santa Clara del Olimar, pero que vive en Cerro Chato desde hace 45 años— describe el episodio como una experiencia de democracia ampliada en una etapa temprana del siglo XX. En la interpretación de este escribano, el plebiscito de Cerro Chato funcionó como una prueba institucional en la que confluyeron corrientes políticas diversas y un clima de reformas que atravesaba al país.

Gómez García remarcó que la consulta no nació como un debate de derechos, sino como una definición territorial sobre la pertenencia administrativa del poblado. Sin embargo, dijo que la decisión de ampliar el voto alteró el alcance del proceso. “Fue un primer experimento de democracia plena en Uruguay y en América del Sur”, afirmó a Montevideo Portal, al destacar que por primera vez las mujeres participaron en igualdad formal dentro de un proceso electoral.

El historiador ubicó ese giro en un entramado político más amplio, donde convergían el batllismo, sectores nacionalistas y referentes del reformismo social de la época. “Se anudaron tres influencias que después determinaron un poco el pensamiento político de Uruguay hasta el día de hoy. Por un lado, estaban las ideas del batllismo, que había presentado a principios del siglo XX toda una agenda de derechos”, aseveró.

“Por otro lado, estaba también la presencia de una activista de primera línea en el tema del feminismo como Paulina Luisi, la primera mujer egresada de la Facultad de Medicina, y que tuvo una actuación preponderante en las primeras décadas del siglo XX, defendiendo los derechos de las mujeres a través de la Alianza Nacional de Mujeres”, ahondó Gómez García.

Por último, hizo énfasis en “el territorio” en el que se encuentra el poblado. “Estamos en la zona sobre la Cuchilla Grande, que es prácticamente el origen de todas las revoluciones saravistas, de toda esa tradición, y que uno de sus reclamos principales había sido precisamente la pureza del sufragio, y que fue el motivo principal de las revoluciones de 1897 y de 1904”.

El resultado del plebiscito no resolvió la situación administrativa de Cerro Chato —era consultivo, o sea, no vinculante—, que permanece hasta hoy dividido entre tres departamentos. Esa condición, no obstante, contribuyó a consolidar el relato histórico del episodio como un hito democrático singular, más allá de su impacto jurídico inmediato.

El acto

A 99 años de aquel voto, la conmemoración prevista en Cerro Chato el viernes 3 de julio en el Museo de las Primeras Ciudadanas Sudamericanas, sobre ruta 7, busca mantener viva la memoria con un programa que incluye instancias académicas, actividades culturales y referencias explícitas al camino hacia el centenario del sufragio femenino en 2027.

En el programa figura un conversatorio sobre el papel de las mujeres en procesos de transformación social y una serie de intervenciones que buscan vincular el hecho de hace casi cien años con debates contemporáneos sobre ciudadanía y participación.

La Comisión de Turismo de Cerro Chato plantea el aniversario como un punto de continuidad histórica. En su comunicado, el episodio es presentado como un “experimento democrático audaz”.

La jornada incluirá además un show culinario de paella en vivo a cargo de Victoria Rodríguez, ganadora del Campeonato Nacional de Paella y representante uruguaya en el World Paella Day; la degustación del tradicional guiso El Rendimiento; y un bloque de presentaciones artísticas con malambo, payada oriental, ballet folclórico y música.