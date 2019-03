El partido Cabildo Abierto propondrá a Manini Ríos que sea su precandidato presidencial

Política

El excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, había declarado en más de una ocasión que no descartaba hacer política cuando pasara a retiro.

Esta semana lo reiteró en Todo Pasa (Océano FM) y también en su mensaje de despedida, en el que señaló: "En lo personal, al retirarme del servicio activo, si en el futuro yo entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y los más frágiles de la sociedad la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios".

Desde hace semanas se manejaba que Manini Ríos podría enrolarse al Movimiento Social Artiguista (agrupación que en las elecciones llevará el nombre de Partido Cabildo Abierto), desde donde se pretende que sea precandidato a la presidencia de la República.

Tras la destitución de Manini Ríos como comandante en Jefe del Ejército, el partido le propondrá que sea su candidato, según informó El Observador y confirmó esta mañana uno de sus integrantes a Así nos va (Carve)

El partido brindará una conferencia de prensa a las 18:00 horas hoy miércoles en el Hotel Ibis Montevideo, ocasión en la que anunciará la propuesta (aunque al evento no concurrirá Manini Ríos, según informó El Observador)

Guillermo Domenech, quien oficia actualmente como presidente de la agrupación, dijo a Así nos va que la decisión de Tabaré Vázquez no los tomó por sorpresa.

Domenech señaló que si bien no era lo que esperaban, la destitución les abre la puerta para que Manini Ríos se pueda presentar como candidato.

En este sentido, Vázquez les "hizo un favor" y les permitiría competir en las elecciones de octubre, cuando en realidad planificaban presentarse en los comicios del 2024.