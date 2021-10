El erróneo presagio de un medio sobre Amazon y el tuit de Bezos que se viralizó en redes

El reconocido empresario multimillonario de Estados Unidos Jeff Bezos se hizo viral en Twitter este lunes tras publicar la tapa de un diario del pasado 31 de mayo de 1999. Dicho artículo menciona que “la idea de que el director ejecutivo de Amazon sea un pionero es una tontería” ya que solo es un “intermediario más”.

“El mercado de valores está empezando a darse cuenta de ese hecho. Los verdaderos ganadores en la red serán las empresas que vendan sus propios productos directamente a los consumidores. Solo mire lo que está sucediendo en Sony, Dell y Bertelsmann”, indicaba la noticia.

El presagio de Barron’s no fue del todo acertado ya que actualmente Bezos es uno de los empresarios más exitosos de la historia reciente y tiene en su haber una fortuna de 200.000 millones de dólares.

No obstante, el mensaje de Bezos sobre esta noticia fue lo que despertó a los usuarios de las redes sociales. El magnate recomendó “escuchar y ser abierto”, pero insto a las personas a que nadie le diga “quién es”.

“Esta fue solo una de las muchas historias que nos cuentan todas las formas en que íbamos a fallar. Hoy, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes”, concluyó.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl