El cambio de la IM para calle Ellauri, desde 21 de setiembre a Bulevar España: ¿por qué?

El gobierno departamental dispuso modificaciones en la circulación en esa zona que conecta Pocitos con Punta Carretas.

27.11.2025 06:27

Lectura: 1'

2025-11-27T06:27:00-03:00
Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) dispuso un cambio en la circulación en el tramo de la calle José Ellauri, desde 21 de Setiembre a Bulevar España.

La comuna determinó que el eje de la calzada se corre al oeste, dejando dos carriles en sentido norte y uno en sentido sur.

De este modo, el gobierno departamental otorga un “carril adicional en el sentido de mayor uso”, que es el sentido hacia Bulevar España.

La IM asegura que de este modo apunta a mejorar la fluidez “en la circulación en el sentido de mayor demanda del tránsito”.

Montevideo Portal