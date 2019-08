El Toro Fernández cumplirá con el pago a la víctima del accidente y se firmará acuerdo

Locales

Una vez hecho esto, habrá una audiencia para homologar el acuerdo reparatorio y que el jugador no tenga consecuencias penales.

Historias que no terminan

En junio, la audiencia de conciliación entre el futbolista Gabriel "Toro" Fernández y la familia de la víctima del siniestro de tránsito producido en diciembre de 2018 llegó a un acuerdo económico.

El primer estimativo de la familia de lo que puede costar cuidar a Romina (hoy en estado vegetativo) durante su vida fue de 1.400.000 dólares, pero finalmente se llegó a un acuerdo por 800.000 dólares.

Fernández pudo viajar a España para concretar su incorporación al Celta de Vigo, retornando a Uruguay para hacer efectivo el pago del dinero y firmar el acuerdo reparatorio con la familia de la víctima del accidente.

Según informó El País y confirmó Montevideo Portal, el pago se hará efectivo en las próximas horas. Si bien algunas fuentes dieron por seguro a Montevideo Portal que esto ocurrirá esta tarde, el abogado del jugador, Daniel Burgos, dijo también a este medio que no es confirmado que sea esta misma tarde pero de todos modos ocurrirá en estos días.

Fuentes del caso explicaron que, tras el pago, se solicita una audiencia y luego se produce la suspensión del proceso.

El fiscal Alejandro Machado también comentó a Montevideo Portal que por ahora el caso no está cerrado. "Esto no se archiva. Llegaron a un acuerdo y cuando se efectivice el pago, se pedirá una audiencia para homologar un acuerdo reparatorio, si la familia lo desea así, pero yo tengo que ver todos los detalles, si todo se ajustó a proceso", señaló el fiscal, que no quiso especular sobre la fecha en que se cumpliría este paso.