El Poder Ejecutivo declarará este jueves la emergencia agropecuaria por déficit hídrico

Locales

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, anunció en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo decretará este jueves la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico que se vive en varias zonas del país, según declaraciones consignadas por Radio Montecarlo.

"No tenemos exactamente las seccionales que van a ser afectadas, estamos hablando entre cuatro o cinco departamentos. No hay ningún departamento que este en su totalidad", dijo, recordando que el Comité de Emergencia Agropecuaria es quien recomienda al ministro "en base a datos objetivos" y no de acuerdo a "percepciones" la necesidad de declarar la alerta. En este espacio confluyen los servicios técnicos del MGAP, del Ministerio de Economía y del Instituto Uruguayo de Meterorología (Inumet).

Mattos aseguró que para cuando se declare la emergencia se tendrán más detalles sobre las seccionales afectadas, pero que seguramente va a haber en los departamentos de Paysandú, Rio Negro, Durazno y Florida, existiendo la posibilidad de que haya en otros.

"Claramente esto desencadena el reconocimiento de una situación de hecho que es bastante generalizada en el país. Recordemos que este mismo año estuvimos en emergencia agropecuaria. Hace un año atrás, el 9 de diciembre fue declarara y teníamos a esta altura del año 10 millones de hectáreas en esta situación. En este momento no es tanta el área afectada, pero recordemos que es un hecho dinámico", dijo el jerarca.

Según explicó, la declaratoria implica en primer lugar la liberación de fondos como es el Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE). "Mañana tenderemos una reunión con la mesa del Congreso de Intendentes para coordinar acciones, entre ellas transferir eventualmente algunos fondos, que parte de ellos son reembolsables, fundamentalmente como se destinó este mismo año al alumbramiento de aguas, a lo que es la limpieza de tajamares o de vertientes para ayudar a la disponibilidad de agua para los ganados y al abrevadero", explicó.

En segundo lugar, Mattos manifestó que estan en gestiones con el Banco República para disponer de líneas de crédito para atender estas circunstancias. "Anunciará los detalles el propio Banco República. Esto ha sido muy efectivo el año pasado y también (con) el FAE podremos ayudar a aquellos productores de menor dimensión y que no tienen capacidad de ser objeto de crédito a través del sistema financiero".

Pastoreo en la vía pública

El jerarca anunció además de que van a generalizar a todos los departamentos, a excepción de Montevideo, el permiso de pastoreo en la via pública. "Vamos a extender la medida que ya está vigente hace algunos días con las recomendaciones correspondientes. (...) Debe haber un control de su dueño, hay que notificar al Ministerio del Interior donde se va a pastorear y algunas medidas de carácter sanitario que vamos a transmitir también a la población para que puedan de alguna manera mitigar los efectos pero también salvar lo que es el capital en las zonas más afectadas".

Sectores más afectados

Mattos explicó que dadas las circunstancias, uno de los sectores productivos más afectados es la ganadería, dado que está "más generalizada en una parte del territorio y ocupa a los campos que tienen menor capacidad de almacenamiento de agua".

En el caso del sector agrícola, se ve afectado fundamentalmente el cultivo de secano. "Sin perjuicio de que muchos cultivos recibieron algunas lluvias esporádicas estamos en algún caso en fase crítica, fundamentalmente en el caso del maíz y de algunas sojas implantadas, que es el cultivo de mayor área y mayor superficie", aseveró.

"El que al sentido contrario esta de fiesta es el arroz, que tiene mucha luminosidad, esta bajo riego, no tiene mayor problema; de la misma manera que otros cultivos, como puede ser la vitivinicultura o la propia granja que en una gran proporción esta bajo sistemas de riego, esos funcionan bien en estas circunstancias. Lo mismo que la ovinocultura, la oveja siempre cuando esta seco funciona adecuadamente", añadió el titular del MGAP.

Sin agua

El ministro dijo que hay varias familias en el ámbito rural que actualmente están sin agua y que "unas cuantas intendencias están dando atención a la disponibilidad" del recurso. "Una de las ayudas que el FAE genera, que no es una respuesta muy ágil ni inmediata, porque al ser perforaciones, alumbrar agua es una tarea que requiere estudios previos de geología, disponibilidad de equipos para el alumbramiento", expresó y agregó que junto a las comunas, la OSE está atendiendo las "situaciones emergenciales".