El PCU respondió a “ataques anticomunistas” de García, Da Silveira e Iturralde

Política

Montevideo Portal

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió un comunicado este miércoles ante los ataques “anticomunistas” de los ministros de Defensa Nacional y de Educación y Cultura, Javier García y Pablo da Silveira, y del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Según el PCU estos actores políticos.

Ante los ataques con “mentiras y burdas tergiversaciones”, el PCU declaró que, cuando la “derecha se queda sin argumentos”, históricamente “apeló al anticomunismo”. “Nada nuevo: lo ha hecho antes de la dictadura; con especial fuerza durante la dictadura, particularmente a través de la tristemente célebre DINARP; después de la recuperación democrática y lo vuelven a hacer hoy, en el 2021”, indicaron.

En tanto, los comunistas señalan que es falso que su partido tenga una política y planteos antimilitares, pero aclaran que sí es cierto que tienen y tendrán un discurso y una práctica de defensa de la democracia y contra los fascistas, “con o sin uniforme”.

“Como es de público conocimiento de nuestro pueblo, eso ha implicado un alto costo en persecución, despidos, exilio, clandestinidad, cárcel, tortura, muerte y desaparición para las y los militantes del PCU y la UJC. No vamos a permitir que, una vez más, se busque tergiversar la historia, por quienes carecen de autoridad moral para pretender enjuiciarnos”, señala la declaración.

En este sentido, expresaron que la derecha es quien “ha concebido a las Fuerzas Armadas” como un “botín político-electoral” y un ámbito más de clientelismo y acomodo. En tanto, añadieron que desde el PCU esa “no ha sido la conducta”, sino que se honran de tener entre sus filas a cientos de dignos militares, comprometidos con la democracia, la libertad, con la suerte de su pueblo y con la emancipación social.

“Es bueno recordar que en la interpelación del jueves pasado no estaba en discusión la concepción histórica del PCU y del Frente Amplio (FA) sobre las Fuerzas Armadas. En la interpelación llevada adelante por el diputado de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio Gerardo Núñez estaba en discusión la escandalosa compra de dos aviones a España. El ministro García no pudo responder varias de las preguntas formuladas, o fueron claramente vagas e insuficientes sus respuestas. Aun así, quedó claro que la compra de los dos aviones no se justifica, ni por sus costos operativos, ni por las necesidades del país”, señalan.

Además, afirmaron que “quedó comprobado” que el cierre del “inexplicable negocio con el gobierno español” se hizo “sin informes jurídicos previos” y sin que los aviones fueran inspeccionados por técnicos de las Fuerza Aérea.

“Se tiraron 26 millones de dólares mientras se recorta el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional en áreas realmente importantes y sensibles, incluyendo la alimentación y los beneficios sociales al personal subalterno, y mientras cae un 5% el poder adquisitivo del salario del personal militar desde que asumió este gobierno. Es decir, también en las Fuerzas Armadas crece la desigualdad. Eso es de lo que deberían hablar García e Iturralde en lugar de agitar fantasmas y apelar al odio y al miedo”, acotaron.

Finalmente, el PCU respaldó lo actuado por su representante Gerardo Núñez e hizo suyas las declaraciones de este y de la Mesa Política del Frente Amplio.

Montevideo Portal