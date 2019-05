El MTSS denunció a un hombre que tildó a dos inspectoras de “parásitos”

Locales

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social denunció ante la Policía y la Fiscalía a un hombre que increpó a dos inspectoras en la calle, las grabó y luego subió el video a las redes sociales.

"En realidad estamos con pocos problemas con la gente del ministerio", comenzó, ironizando, y continuó: "No los queremos. Hay poco trabajo acá", siguió, mientras una de las funcionarias invitaba a la otra a seguir camino y hacer oídos sordos a los reproches.

"Nosotros no queremos a los parásitos del gobierno acá, entonces estamos en contra de todo lo que es el ministerio, la DGI, todo eso... Traten de irse cuanto antes y después no volver", les comenta, mientras las sigue de atrás.

En un momento, una de las funcionarias se da vuelta y le pregunta al hombre si sabe con quién estaba hablando. "No, no me interesa", responde el sujeto. "Toy hablando, obviamente, con un parasito del gobierno. Porque con la poca fuente de trabajo que hay, ustedes vienen a complicar a los patrones, y después nosotros perdemos las fuentes de trabajo. Para ustedes es muy fácil, nosotros les pagamos el sueldo y siguen tranquilitos allá arriba. Así que si pueden no vuelvan, ¿ta?", cierra y las deja irse.

La Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU) emitió un comunicado este miércoles, en el que "rechaza enfáticamente la agresión y amenazas" sufridas por estas dos inspectoras, que realizaban un operativo en Tacuarembó.

"El día 14 de mayo, dos funcionaras de la IGTSS fueron abordadas por una persona que además de injuriar verbalmente, las grabó con un celular y luego viralizó a través de redes sociales el video", relatan.

Este comportamiento, señala el gremio, es "propio de otras sociedades cercanas" pero "muy ajenas a nuestras tradiciones democráticas-republicanas". "Deben ser erradicadas a través de las acciones legales que correspondan", señalan.

La denuncia policial y fiscal fue radicada este miércoles "para que el responsable de la agresión y los responsables de la difusión del video comparezcan ante la Justicia".

El gremio exhortó al MTSS a "repudiar públicamente" estas acciones "en el marco del cumplimiento de la tarea inspectiva que tiende al cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los trabajadores en el empleo".

