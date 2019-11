El Grupo de Trabajo Verdad y Justicia presentó logros y dificultades en informe final

Locales

El Grupo de Trabajo Verdad y Justicia (GTVJ), presentó el informe final de su gestión 2015-2019 culminando un mandato que estuvo cargado de sucesos importantes, el último de ellos el caso de Eduardo Bleier Horovitz, hallado a fines de agosto de este año en el Batallón 13.

Este grupo creado por decreto en el primer año del segundo mandato del actual presidente Tabaré Vázquez, presentó este documento final porque a partir de ahora la investigación de los detenidos desaparecidos pasarán a manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Logros

Dentro de este informe se destaca que el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia tuvo logros y alguna dificultades en su trabajo. Dentro de los logros el GTVJ destaca una serie de punteos que se "confeccionó la lista de los detenidos desparecidos, avances en la consolidación de una lista provisoria de asesinadas y asesinados políticos y fallecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.

Por otra parte, detalló que se realizaron 89.598 metros cuadrados de excavación en los predios Batallón 13, Batallón 14, chacra pajas blancas, la Montañesa y Neptunia. Detalló por otra parte, que se realizaron nueve intervenciones en el Batallón 14; tres en la zona exterior con retroexcavadoras y seis interiores realizadas manualmente.

Los logros continuaron, donde aparece el reciente caso de Eduardo Bleier y dos víctimas del Plan Cóndor, detenidas desaparecidas, esclareciendo la participación de las fuerzas represivas uruguayas, estamos hablando de los casos de Fitipladi y Potenza.

"Haber proporcionado elementos para la redacción del texto borrador del proyecto de ley para pasar las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas a la Institución Nacional de Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo", añade el informe.

Dificultades

En cuanto a las dificultades, el documento comienza explicando que más allá de que contaron con el apoyo del presidente de la República, Tabaré Vázquez y de sus ministros, la tarea que realizaron "no estuvo exenta de dificultades" y añadieron que fueron "diversas" y de "diferente naturaleza".

"Asimismo, en el marco de su gestión el relacionamiento trasciende a los ministros, subsecretarios o directores generales, si no que conduce a mandos intermedios de la administración. Muchos de ellos demostraron compromiso y comprensión con los cometidos, así como empatía con las víctimas y familiares, pero otros increíblemente actuaron con una desidia absoluta ante la situación", detalla el documento.

Con respecto al entorno externo el documento dice que fue "altamente agresivo". "Desde el inicio, la iniciativa tuvo una fuertísima crítica desde algunos sectores de la sociedad civil que no participaban de lo que se creaba o no habían sido consultados", indica el documento.

Además, el documento agrega el constantes y permanente hostigamiento por sector que "amparan" a los perpetradores, a los promotores de impunidad y sus cómplices. "Se mencionarán algunos ejemplos. El caso del ingreso ilegitimo a la sede del laboratorio universitario del GIAF, en los días concomitantes a la presentación del plan de trabajo y del ingreso del EAAF al Servicio de Materiales y Armamentos (SMA) en el Batallón 13. Ello fue un acto de clara e inequívoca provocación", detalla el informe.

Además, agregaron los permanentes acosos en los predios cautelados, que en muchos de los casos "no llevaron el vallado adecuado", en el que había una "permanente" intromisión de personas, drones, semovientes, hurtos y plantado de objetos extraños de todo tipo que no ayudaron a un trabajo con tranquilidad necesaria.

"El caso más paradigmático fue el hallazgo de un explosivo en el Batallón 13. Informado el juez competente, éste resolvió suspender las tareas de búsqueda hasta que no hubiese garantías de que el personal no sufriría lesiones de ningún tipo. La resolución de este asunto quedó solo a cargo del GTVJ que luego de un largo periplo en búsqueda de técnicos que no residen en el país, pudo levantar las observaciones dictadas por la sede judicial", sostiene el documento.

Conclusión

Por último, como conclusión el documento expresa que el esfuerzo realizado en darle continuidad y sentido a las tareas de esclarecimiento de los graves crímenes cometidos durante la actuación ilegítima del Estado y en sus periodos de terrorismo de Estado.

"Se trabajó siempre ubicando a las víctimas y sus familiares como el epicentro del trabajo. La conducta fue sin sectarismos, partidismos ni protagonismos de ninguna especie. Allí donde se identificó un error se buscó la forma de corregirlo con el propósito de que la acción del GT no revictimizara a las víctimas o sus familiares", añade.

Finalmente, el informe expresa: "Sabemos que se continuará la tarea pues el esclarecimiento de los crímenes y en particular la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos es un compromiso ético, político y jurídico que nuestra sociedad a sabiendas de la gravedad de los hechos no debe ni puede renunciar".

