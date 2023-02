El Frente Amplio celebró su 52 aniversario con un acto en Parque del Plata

Política

Con la presencia de los principales dirigentes políticos y de su militancia, el Frente Amplio celebró este domingo en Parque del Plata (Canelones) el 52 aniversario de la fundación de la fuerza política.

En redes sociales, la cuenta oficial del FA destacó la instancia como la de “otro año de lucha por un país de oportunidades”.

“Por tu salario, por tu jubilación, por la transparencia, por la salud, por la ciencia, por el ambiente, por la inclusión y por la cultura. Por la vuelta, por Uruguay”, escribieron desde la cuenta de Twitter de la fuerza política.

Además de la actuación de artistas locales como Alejandro Balbis y Rolando Paz, harán uso de la palabra en el acto la presidenta de la Comisión de Jóvenes del FA Canelones, Sofía de Melo, la exministra de Salud Pública y presidenta de la Departamental del FA de Canelones, Susana Muñiz, y el presidente del FA, Fernando Pereira.

En diálogo con Telemundo, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, señaló que el acto representa “la respuesta a las ganas de juntarse en clave nueva”.

“Lo más probable es que hace unos años lo que estuviésemos escuchando era un par de guitarras haciendo los temas de siempre. Ahora tenemos que acostumbrarnos a que la gurisada nueva pide otra cosa, otra música”, dijo el jerarca canario en referencia a algunos de los grupos musicales que participaron del evento como Ninguna Higuera, entre otros.

Construcción y recuerdo

Luego de que hizo uso de la palabra De Melo, Muñiz recordó la figura de Líber Seregni “que nos sigue alumbrando”.

“Seguimos siendo la misma fuerza y tenemos las mismas ilusiones que en el año 1971. La misma fuerza antimperialista, antioligárquica. De acción política permanente. Se hace política en los comités de base, con las y los militantes es que se toman las decisiones”, destacó la exministra, que también fue presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) durante los gobiernos del FA.

Muñiz reivindicó el rol del Frente Amplio durante la dictadura y reclamó “una vez más Memoria, Verdad y Justicia: nunca más terrorismo de Estado”.

“Después también vinieron las lindas. Fuimos capaces de construir ese país donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena. De la mano de Tabaré (Vázquez) y de Pepe (José Mujica). Lo construimos, hicimos un país más justo, más solidario, más equitativo. Un país en el que subían los salarios, las jubilaciones todos los años y los niños iban a la escuela con una computadora”, recordó la dirigente política, que también detalló otros logros durante los 15 años de gobierno del FA.

Muñiz dijo que “hubo también errores propios” como no salir “a hablar con la gente” y “que producto de eso fuimos desplazados” del poder gubernamental.

“También es cierto. Una maquinaria propagandística de la derecha impresionante. Prometieron de todo. Prometieron un país más seguro, no lo es. Prometieron que no iba a haber más aumento de tarifas ni de combustibles, pero sepan que ahora van a pagar $ 130 más por una gárrafa. Prometieron centros educativos nuevos, viviendas, empleos, nada de eso hicieron. Pero ojo. Las grandes mayorías están cada vez más sumergidas en el tercer año de pérdida salarial y de jubilaciones. Pérdida del poder adquisitivo y cientos que vuelven a caer en la pobreza. Pero hay algunos que guardan la platita en el exterior. Los malla oro se dicen entre ellos. Guardan su dinero en el exterior, mientras las grandes mayorías están sumergidas”, afirmó Muñiz en su discurso.

“Soplan vientos de cambio en América Latina y en Uruguay también”

El último en hablar fue Fernando Pereira, quien comenzó su discurso celebrando la “unidad” de los militantes frenteamplistas y nombró el acto que se realizó este sábado en la ciudad de Chuy, en el departamento de Rocha.

“Todos los frenteamplistas seguimos unidos a pesar de las catástrofes que titulan los diarios”, expresó Pereira.

“Probablemente la derecha no nos entienda. Nos plantearon que desde 2019 estamos en campaña electoral porque ven actos como estos. Lo que no se dan cuenta es que el Frente Amplio no se construyó como un partido para competir para elecciones, es un proyecto alternativo a la derecha conservadora”, agregó.

Pereira también se refirió a los presidentes de izquierda que han asumido en los últimos años en país latinoamericanos cómo es el caso de Gabriel Boric en Chile de y Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.

“Este año contra todos los pronósticos Lula volvió a ser presidente y la alegría de nuestros corazones fue enorme. Fue un cambio en la geopolítica de Latinoamérica. Ojala el gobierno haya escuchado a Lula para saber cómo es la inserción en el mercado internacional”, detalló el presidente del FA.

“Soplan vientos de cambio en América Latina y en Uruguay también”, sumó.

“Estamos viviendo un momento complejo en la sociedad uruguaya; el FA lo está trabajando con tranquilidad. Lo que estamos viendo es que en país queremos vivir. El frente no va a hacer nada para dañar la democracia”, afirmó Pereira.

En esta línea, explicó que ese camino implica ser “tolerante”. “Analizamos cada palabra con la derecha rancia que nos quiere animalizar. No somos focas ni caranchos, somos militantes de izquierda, nadie es más que nadie”, argumentó.

Por último, se refirió a varios episodios que han sucedido en el Gobierno de Luis Lacalle Pou, como el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, situación que título como “inexplicable”. En este sentido, criticó el accionar de los ministros de Exterior, Francisco Bustillo y de Interior, Luis Alberto Heber.

