El FA recibe más de 1.500 firmas solicitando que se inhabilite a Raúl Sendic

Política

El ex vicepresidente Raúl Sendic ya manifestó su intención de ser candidato al Senado por el sector 711, pero dentro del Frente Amplio las aguas están divididas. Si bien José Mujica participó del plenario del sector de Sendic, son varios los integrantes del FA que creen que los episodios de las tarjetas corporativas y del título de la licenciatura deberían inhabilitarlo como candidato al Senado, o que el asunto debería se tratado por el Plenario Nacional.

Según informó hoy Búsqueda, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, recibe hoy una nota con más de 1.500 firmas en la que se solicita que el FA inhabilite a Sendic para cualquier cargo.

"Estimados compañeros, el próximo jueves 18 a las 11 horas en la sede del Frente Amplio, seremos recibidos por su presidente, el Dr. Javier Miranda, a quien transmitiremos nuestra posición negativa a la candidatura de Raúl Sendic y entregaremos las primeras 1.500 firmas que apoyan esta petición. Es un paso importante y esperamos que contribuya a nuestro objetivo: que no sea candidato del FA quien se aparta de la ética. ¡A seguir sumando firmas!", escribió la doctora Inés Vidal, la impulsora de la iniciativa.

"Los frenteamplistas abajo firmantes vemos con honda preocupación que las autoridades del Frente Amplio no hayan tomado las medidas correspondientes para impedir que sea candidato de nuestro partido el ciudadano Raúl Sendic, considerando que nuestro propio Tribunal de Conducta Política se pronunció claramente sobre su comportamiento: ‘El cuadro general que presentan los actos reseñados del cro. Sendic no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos'. Si bien a nivel judicial el tema no tiene aún sentencia firme, la jueza actuante lo procesó por peculado y abuso de funciones. Es incomprensible e inadmisible que el FA no sancione y tome distancia de estas conductas reñidas con la más elemental ética política", indica la petición publicada en Change.org.

"Inhabilitarlo políticamente no solo sería una necesaria medida de justicia y coherencia, sino que además contribuiría a mejorar la credibilidad de nuestro partido ante los ojos de los ciudadanos que la han visto enturbiarse por este tipo de inconsecuencias", agrega.

Hasta este jueves de mañana, las firmas llegaban a 1.670. Entre quienes respaldan el comunicado están el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, los exdirigentes sindicales Ricardo Vilaró y Ruben Villaverde, los escritores Marisa Silva y Milton Fornaro, y la militante por los derechos humanos Sara Méndez, reporta el semanario.